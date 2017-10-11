Пожары в Калифорнии оставят США без вина и марихуаны — Business Insider

Сан-Франциско, США, , 06:07 — REGNUM Пожары в Калифорнии в этом году могут стать самыми разрушительными для агрокультуры страны в истории — американцы рискуют лишиться всего урожая легальной марихуаны в США и калифорнийского вина, сообщает Business Insider.

И кроме неприятных последствий, связанных с невозможностью граждан США пить вино родной земли и употреблять законно выращенный каннабис, ущерб от пожаров на конопляных полях и виноградниках будет исчисляться огромными суммами.

Так, стоимость всех объектов винодельческой отрасли только в округе Сонома, который охвачен огнем, оценивается в $900 млн.

А легальные поля марихуаны стоят еще больше — рыночная стоимость урожая превышает $2 млрд. При этом почти половина фермерств уже эвакуирована.

Напомним, с начала «сезона пожаров» весной 2017 года в Калифорнии уже выгорело 34,5 тысячи квадратных километров территории.

В настоящий момент на севере штата насчитывается 17 крупных очагов возгорания, жертвами огня стали уже 15 человек.

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