«Я знаю, саду цвесть»: алтайский губернатор высмеял защитников деревьев

Барнаул, , 15:15 — REGNUM Губернатор Алтайского края Александр Карлин сегодня, 10 октября, фактически «вызвал огонь на себя», опубликовав в своём блоге заметку, в которой весьма иронично описал усилия общественников Барнаула по защите деревьев от массовой вырубки (столица Алтайского края намеревается избавиться от сотен «аварийных деревьев»).

«Любое начинание городских властей по озеленению города воспринимается некоторыми горожанами как очередная вражеская выходка. «На Ленина спилили все тополя!!!» «Барнаул закатали в асфальт!!!» «Вместо тополей у «России» посадили слишком маленькие березки, они ж не примутся! <…> Кульминацией гражданской активности в защиту вырубаемых деревьев стала ситуация в парке «Изумрудный». «Все, пропал парк, сейчас настроят там элитной недвижимости, ни стыда, ни совести у чиновников…» Некоторые слышат звук бензопил и топоров в «Изумрудном» даже по ночам. Не удивлюсь, если кто-то расслышит в ночи тихий стон поваленного дерева на фоне гомерического хохота чиновника из мэрии», — отметил глава региона.

При этом он намеренно или ошибочно допустил неточность относительно места проведённого активистами протестного мероприятия, явно не поскупившись на «краски»: «И митинг в защиту зеленых насаждений под старым деревом у «политеха», с сухой верхушкой и замшелой корой».

Но те, кто следил за этой резонансной темой, помнят, что территорией проведения митинга в защиту зелёных зон барнаульские власти определили площадку не у планируемого под снос (а сейчас уже почти снесённого) сквера АлтГТУ, а место, расположенное прямо «под носом» у правоохранителей, — напротив здания ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. К тому же, по словам организаторов, митинг разрешили проводить в самое неудобное время — утро понедельника — и пригласить на него не более 50 человек. Все, что просили защитники «зеленых лёгких» Барнаула, — во взаимодействии с муниципалитетом еще раз провести экспертизу и оценить целесообразность уничтожения всех предназначенных под снос стволов.

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Напомним, еще во время объявленной вырубки зелёных насаждений в аллее Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) некоторые горожане усомнились, что под сруб пойдут старые, или, как коммунальщики выражаются, «аварийные» деревья. Такие же подозрения возникли и после того, как под сруб пошли зеленые насаждения, радовавшие глаз горожан в других приметных местах. К примеру, блогер Игорь Янцен и администратор городской группы в соцсетях Егор Галкин до сих пор не могут избавиться от подозрения, что массив «аварийных деревьев» мог быть подогнан под план.

«Действительно, некоторые деревья уже требует сноса и являются аварийными, но среди всех деревьев, которые сейчас вырубают, есть действительно здоровые. Фотографии Янцена тому подтверждение. Я лично сам видел, как срубают здоровые деревья», — признался Егор Галкин.

Сразу после митинга он верил, что общественникам удастся убедить мэрию ещё раз обследовать деревья, определённые к уничтожению и замене. Однако, муниципалитет через Общественную палату Барнаула тех, кому не по душе происходящая вырубка, чуть ли не к провокаторам причислил.

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«Лично мне непонятно поведение отдельных жителей города, которые в своих заявлениях дают искаженную информацию о реальных процессах благоустройства Барнаула. Они утверждают, что вырубка ведется не там, где нужно, исчезают уютные уголки города. Я считаю, эти высказывания не соответствуют действительности. Кто-то желает заработать такими высказываниями ложный, дутый авторитет», — заявлял в конце августа 2017 года заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.

И вот спустя месяц губернатор Александр Карлин всё же упрекнул городских чиновников в неумении выстроить конструктивную работу с гражданами и фактически повторил то, о чем и просили общественники.

«У меня есть претензии к организации работы в этом направлении. Программа реновации зеленых насаждений в Барнауле реализуется за счет краевой субсидии. Решение проблемы старых и пораженных болезнями деревьев более чем назрело. Но системная работа с привлечением специалистов воспринимается некоторыми горячими головами чуть ли не как реализация чьего-то преступного замысла. Или как массовая заготовка дров за счет барнаульских кущ. Формат работы необходимо менять, делать ее более открытой: привлекать общественных активистов, журналистов, объяснять и комментировать. Организовать, к примеру, специальную группу при Общественной палате города. Пригласить туда представителей экологических организаций, общественность. Ознакомить их с проектами ландшафтного дизайна, которые используются при обновлениях городских пространств. И работать дальше в условиях общественного сопровождения и народного контроля», — считает алтайский губернатор Александр Карлин.

Хорошо уже то, что хоть и с запозданием, но единое мнение относительно барнаульской реновации наконец достигнуто. Так, может быть, пора переходить от слов к делу?

«Против сноса старых-больных-аварийных деревьев разве кто-то выступал? Именно такую системную и точечную работу все и хотели бы видеть. А Комитет и Горзеленхоз работает не точечно, а «полями», снося в том числе и молодые здоровые деревья. Примеров и фотографий в этой группе выкладывали множество. Как и множество точечных сухостоев в городе, которые действительно надо убирать, но не убирают. Почему Горзеленхоз их не находит? Давно говорилось и про создание независимой от Горзеленхоза экспертной группы, как для оценки аварийности деревьев, так и для разработки в целом стратегии озеленения города. Разрабатывать такую стратегию должны действительно эксперты, а не чиновники — «освоители» средств», — приводит довод барнаулец Иван Дворцов.

Интересна и еще одна фраза в губернаторском блоге:

«Лучше уж быть обвиненными в «истреблении деревьев», чем в гибели людей».

Сказана она так, словно Александр Карлин осознавал, что его оппонентам найдется что возразить. Особенно по поводу заверения в том, что после осуществления вырубки деревьев в парке «Изумрудный» там не появится никаких объектов капитального строительства.

«Те, кто громче всех говорит об экологической катастрофе в «Изумрудном», наверняка были там в последний раз в глубоком детстве. Между тем уже 12 лет назад этот парк производил удручающее впечатление. А сколько несанкционированных свалок было в столь любимом барнаульцами парке… В некоторых местах не то что гулять, быстро пройти невозможно. Кучи мусора регулярно дымили, загорались. К сожалению, никто их не фотографировал, не призывал организовать субботник в «парке нашего детства». Еще раз хочу подчеркнуть: никаких объектов капитального строительства на территории парка не будет. Дети ностальгирующих по парку своего детства получат обновленный «Изумрудный» — красивый, чистый и ухоженный. «Я знаю — саду цвесть», — сказано в блоге губернатора Александра Карлина.

И у защитников деревьев вправду нашлись возражения.

«Чиновники вообще пешком мало ходят по городу, в этом проблема. Многие как раз гуляли, и это был последний зелёный дикий (похожий на лес) парк в старой части города. А будет очередная коммерческая площадка с развлечениями», — полагает Иван Дворцов.

В заключение Александр Карлин даёт совет «скептикам и любителям огульной критики» лично участвовать в работах по посадке новых деревьев и кустарников.

Почему-то уверена, что это предложение как раз никто оспаривать не станет. А вот «цвесть ли саду» и когда, вопросы остаются серьезные.

«То, что рубка в городе превысила все мыслимые пределы, отмечают не только местные жители — иностранцы ужасаются. А для понимания реальных размеров катастрофы достаточно фото столицы Алтайского края посмотреть 80−90-х годов. Город просто утопал в зелени. И реальная подоплека вырубок видна невооруженным глазом: Зеленхозу нужно выживать, а для этого деревья должны умирать», — высказал свой довод барнаулец Андрей Реутов.

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Так что действительно, статус «города-сада» (так неофициально называли столицу Алтайского края приезжие и туристы) Барнаулу придётся ждать теперь как минимум десятилетие.

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