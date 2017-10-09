Выработка барнаульских ТЭЦ СГК значительно выросла

Барнаул, , 12:59 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) существенно увеличила мощности двух барнаульских ТЭЦ. Как сообщили сегодня, 9 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала СГК, по итогам сентября 2017 года станции произвели 225, 8 млн кВт-ч, что на 29,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Большая доля выработки приходится на мощности Барнаульской ТЭЦ-3. Станция за месяц произвела 164,9 млн кВт-ч электроэнергии. Это на 23,9% больше, чем в сентябре прошлого года. Барнаульская ТЭЦ-2 произвела 60,9 млн кВт-ч электроэнергии — рост ее выработки составил 45,8%. Столь заметное увеличение производства связано с тем, что в прошлом году в данный период большая часть генерирующих мощностей станции находилась в плановом ремонте. В целом же с начала года Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 СГК произвели 2 млрд 598 млн кВт-ч ресурса», — пояснили энергетики.

Значительное повышение выработки по производству тепловой энергии (по итогам сентября этот показатель по двум станциям СГК в Барнауле составил 186,5 тысяч Гкал7, а за январь — сентябрь они суммарно выработали более 3112,7 тысяч Гкал тепла) связано в первую очередь, с гидрологической обстановкой в Сибири и существенным снижением запаса воды в Ангарском и Енисейском каскадах.

«Таким образом, предприятия тепловой генерации компенсировали снижение производства на ГЭС. Возможности угольной генерации позволяют оперативно реагировать на изменения на рынке электроэнергии и нести нагрузку независимо от погодных условий. Дополнительным фактором в сентябре стало ранее похолодание в регионах Сибири», — отметили в СГК.

В целом все электростанции Сибирской генерирующей компании в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской области, республиках Хакасия и Тува суммарно произвели за сентябрь 2017 года 2,2 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего по данным Новосибирского РДУ, в энергосистеме «двух Алтаев» потребление по итогам августа составило 770,2 млн кВт-ч электроэнергии, 482 млн кВт-ч из них были произведены электростанциями регионов. Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 выработали 44,7% от общего объема всей произведенной в регионе электроэнергии.

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