Министр энергетики видит необходимость в поддержке проекта СГК в Рубцовске

Москва, , 12:36 — REGNUM Рубцовский проект Сибирской генерирующей компании (СГК), экономика которого основана на применении новой модели рынка тепловой энергии, стал одним из основных лейтмотивов обсуждения на круглом столе «Реформа теплоснабжения: новые стимулы и первые результаты», организованного в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», состоявшегося накануне в Москве. Подробности сегодня, 9 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского отделения СГК.

В обсуждении приняли участие заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, генеральный директор СГК Михаил Кузнецов, заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. Также помимо главы администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана, на круглом столе присутствовали руководители крупнейших энергохолдингов страны и представители власти различных регионов.

Напомним, проект по модернизации системы теплоснабжения, который с конца 2016 года Сибирская генерирующая кампания реализует в Рубцовске, не относится к категории выгодных. Срок его окупаемости произойдет в лучшем случае лет через 12. И тем не менее компания вкладывает в него немалые инвестиции (около 2 миллиардов собственных и заемных средств) и в короткий срок делает практически невозможное — объединяет тепловые сети в единый контур. Теперь город может обеспечивать теплом одна станция — Южная (ЮТС).

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Замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко обратился ко всем присутствующим с просьбой высказывать свои предложения и мнения по поводу подзаконных актов, которые сейчас создаются и позволят начать работать обновленному закону «О теплоснабжении».

По его словам, в течение восьми месяцев — до середины 2018 года, планируется разработать документы, которые отразят основы работы и взаимодействия всех участников рынка тепла в пилотных муниципалитетах. В том числе в них будет отражена ответственность сторон при невыполнении соглашений. Замминистра попросил поторопиться с этой работой для того, чтобы как можно скорее начать применять закон.

«Даже если это пока будет один пример — город Рубцовск — это нужно для того, чтобы люди могли нормально дальше реализовывать проект. Это сейчас наша основная задача», — полагает Вячеслав Кравченко.

Генеральный директор СГК Михаил Кузнецов подчеркнул, что компания, вкладывая такую значительную сумму инвестиций с длительным сроком окупаемости рассчитывает на то, что, когда все подзаконные акты будут разработаны и вступят в силу, СГК получит отлаженный механизм регулирования альтернативной котельной. И хотя произойдет это не ранее 2019 года, в случае с Рубцовском энергетики, оценив все риски, «немножко как бы вперед пошли».

«После этого мы получаем предсказуемые правила игры. Тот тариф, который сложился на сегодня, нам достаточен. Если вот это будет обеспечено, то мы свои инвестиции за 12 лет вернем», — полагает генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

Власти Алтайского края, которым закон о новой модели рынка теплоснабжения поможет решить проблемы в отрасли в ситуациях, подобных той, что сложилась в Рубцовске, обещают не подвести.

По словам зампреда правительства Алтайского края Виктора Мещерякова, для региона этот путь оказался удачен и эффективен. По его словам, на данный момент рассматривается возможность перехода на новый метод тарифообразования столицы региона Барнаула.

Заинтересованность в подобном проекте выразил и заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов. Он высказал мнение, что реформа законодательства о теплоснабжении позволит решить проблемы, накопившиеся в отрасли.

«Необходимо объяснять потребителям, что качественное и надежное теплоснабжение не бывает дешевым», — отметил кемеровский чиновник.

Также в поддержку закона высказались представители власти Воронежской и Тамбовской областей.

Как известно, закон о так называемой «альтернативной котельной», предполагающей введение свободного ценообразования, был подписан президентом РФ в июле 2017 года. Будет установлена предельная цена, которая будет рассчитываться исходя из затрат на строительство условного источника тепла — альтернативной котельной. Единая теплоснабжающая организация станет единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовск, город с населением 140 тыс. человек и отопительным сезоном протяженностью от 200 до 220 дней в году, считается одним из самых проблемных городов на Алтае с точки зрения теплоснабжения. Инвестиции СГК необходимы для переоснащения Южной тепловой станции (котлы, топливоподача, турбина и пульт управления), а также для перекладки и строительства значительного объема трубопроводов. В результате город и рубцовчане получат обновленные тепловые мощности и сетевую инфраструктуру, которые останутся в их собственности. Ничего подобного в России еще не реализовывали.

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