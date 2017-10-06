Жители дальнего зарубежья потянулись на Алтай

Барнаул, , 13:28 — REGNUM Алтай стал более привлекательным не только для иностранных туристов: все больше жителей дальнего зарубежья выбирают эту территорию для постоянного места жительства. Такой вывод можно сделать из официальных данных, опубликованных сегодня, 6 сентября, Алтайкрайстатом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С начала 2017 года в край приехало свыше 21 тысячи человек, в том числе из других регионов России 14,7 тысячи человек, что на 1,2% больше аналогичного периода прошлого года. При этом жителей стран ближнего зарубежья стало на 10,2% больше, а количество представителей союзных республик увеличилось всего на 0,5%. Международный миграционный прирост за восемь месяцев 2017 года составил 531 человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,3%.

По данным министерства экономического развития Алтайского края, в текущем году сохраняется положительная международная миграция: число выехавших из края в пределах страны снизилось на 1044 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, межрегиональная миграция остается стабильной с 2013 года. В среднем каждый год на Алтай прибывают около 22 тысяч человек и около 33 тысяч выбывает из края в другие регионы России. В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших — 30 435.

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