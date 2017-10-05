Цены алтайских производителей промышленных товаров остаются стабильными

Барнаул, , 08:28 — REGNUM Ситуация на рынке промышленных товаров в Алтайском крае, хоть и подвержена конъюнктурным колебаниям, но остаётся достаточно стабильной. По данным Алтайкрайстата, в сентябре 2017 года (по отношению к предыдущему периоду) индекс цен производителей составил 98,8%, тогда как в сентябре 2016 года — 99,0%, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В сравнении с июлем 2017 года, в обрабатывающих производствах продолжилось падение цен на пневматические шины и покрышки для сельскохозяйственных машин (удешевление с 4,9% на 5,7%). Также подешевели подешевели бензолы (на 4,0%), ящики и коробки из гофрированной бумаги и картона (на 3,1%). Строительные материалы тоже подешевели, но не намного: кирпич керамический (на 4,7%), железобетонные плиты, панели и настилы перекрытий (на 1,2%), внутренние стеновые железобетонные панели (на 1,0%).

В пищевых производствах упала цена на белый свекловичный сахар (на 27,7%), сливки (на 23,1%), крупу гречневую (на 9,6%), мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (на 8,5%), рапсовое рафинированное и нерафинированное масло (на 8,3%), сушеный горох (на 7,4%), пшено (на 5,4%), муку пшеничную (на 3,3%), перловую крупу (на 2,7%). В мукомольно-крупяной промышленности отмечено удешевление продукции в среднем на 4,4%. Индексы цен на отдельные виды продукции составили от 90% до 101,7%.

Вместе с тем, наиболее существенно поднялись цены на сухое молоко (на 22,3%). В добыче полезных ископаемых увеличение цен составило 5,2%, в результате удорожания цинковых и медных концентратов, соответственно — на 7,0% и 4,9%. Также поднялись цены на картон тарный (на 3,0%), шпалы деревянные (на 1,9%), а также пневматические шины и покрышки для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей (на 7,0%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года индекс цен производителей промышленных товаров к предыдущему месяцу составил 99,9%, (в июне 2016 года — 101,3%).

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