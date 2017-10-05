С начала года потребительские цены в Алтайском крае выросли на 1,3%

Барнаул, , 07:41 — REGNUM Наряду со снизившимися ценами на продовольствие (2,7%), в Алтайском крае с начала 2017 года выросла стоимость непродовольственных товаров и услуг (соответственно на 2,3 и на 4,3%). Целом за сентябрь индекс потребительских цен в Алтайском крае (по отношению к августу 2017 года) составил 100,1%.Такой вывод можно сделать из официальных данных Алтайкрайтата, обнародованных сегодня, 5 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Осенью на Алтае традиционно снизились цены на большинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Более всего (на 39,7%) подешевел картофель. Также снизились цены на свежую капусту, лук репчатый, свеклу столовую, морковь. Немногим меньше подешевели фрукты, выращивание которых не слишком распространено в регионе: яблоки, груши, апельсины, виноград. Из подорожавших продуктов статистики выделяют огурцы свежие подорожали (увеличение цен на 16,5%), лимоны (на 9,1%), помидоры (на 8,1%), бананы (на 2,3%).

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Также в сентябре на Алтае подешевели сахар (на 14,6%), колбаса полукопченая и варено-копченая (на 3,1%), печень говяжья (на 2,7%), куриные окорочка и баранина (на 1,7 и 1,5% соответственно).

Вместе с тем, значительный прирост цен (7,4%) постиг «молочку»: молоко питьевое пастеризованное подорожало на 13,3%, сметана — на 8,2%, кисломолочные продукты — на 3,7%. Существенно выросли и цены на соки фруктовые (на 4,6%), яйца куриные (на 4,1%), рыбу всех видов, шоколад, кофе натуральный растворимый, кетчуп (на 2,3 — 2,9%).

Подорожание непродовольственных товаров тоже связано со сменой сезонов: поднялись цены на теплую одежду. В частности, зимние женские сапоги стали дороже на 4,6%, мужские зимние ботинки — на 4,2%, женские меховые пальто выросли в цене на 3,1%. На 2,3−2,9% выросли цены на мужские джинсы, трикотажные головные уборы, сапоги женские осенние.

Сезонность отмечена и в ценах услуг: значительно, на 4,5% в среднем выросла стоимость услуг образования. Обучение в негосударственных вузах подорожало на 14,5%, в государственных — на 5,7%. Месяц учебы в негосударственных лицеях и гимназиях стал дороже на 9,0%, занятия на курсах профессионального обучения — на 6,7%, проживание в студенческом общежитии — на 5,9%. Тогда как стоимость санаторно-оздоровительных услуг снизилась почти на четверть (на 24,5%). Проезд в поездах дальнего следования подешевел на 12,8%, полет в салоне экономического класса самолета — на 1,7%.

В сфере зарубежного туризма при снижении цен по группе на 0,9% экскурсионные поездки на автобусе по городам Европы подорожали на 1,8%, поездки в Германию — на 1,5%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года в Алтайском крае была зафиксирована наибольшая продовольственная дефляция среди регионов Сибири: индекс потребительских цен на продовольственные товары в сентябре текущего года составил 98,2% к декабрю 2016 года. В июне 2017 года индекс цен алтайских производителей пищевых продуктов составил 97,5% к уровню декабря 2016 года, что на 7,9% ниже аналогичных показателей прошлого года. Данный показатель является самым низким за последние десять лет.

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