СГК обеспечивает каждый третий киловатт, потребляемый на Алтае

Барнаул, , 07:16 — REGNUM Теплоэлектростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) сохранили суммарный объем выработки электроэнергии в Алтайском крае. По итогам восьми месяцев 2017 года станции СГК выработали половину от всего объема произведенной на территории Алтайского края и Республики Алтай электроэнергии — 2372,5 млн кВт-ч из 4736,9 млн кВт-ч. Такие данные сегодня, 3 октября, приводит пресс-служба Алтайского филиала СГК.

«Угольная энергетика имеет массу преимуществ. Главное — отсутствие прямой зависимости между объемом выработки и метеорологическими условиями, водностью. Последнее, например, является определяющим фактором производства для гидроэлектростанций. Проще говоря, мы имеем возможность работать с номинальной нагрузкой хоть круглый год, если наша электроэнергия востребована. Сейчас мы сохраняем суммарный объем выработки по итогам восьми месяцев примерно на уровне прошлого года, и, судя, по метеорологическим прогнозам, на грядущую зиму, значение наших мощностей для обеспечения энергобезопасности региона будет только расти», — полагает директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

По его словам, в августе энергетики произвели 27,9% от общего объема потребленной в Алтайском крае и Республике Алтай электроэнергии. Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за последний летний месяц выработали 215,5 млн кВт-ч ресурса.

По данным Новосибирского РДУ, всего в энергосистеме «двух Алтаев» потребление по итогам августа составило 770,2 млн кВт-ч электроэнергии, 482 млн кВт-ч из них были произведены электростанциями регионов. Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 выработали 44,7% от общего объема всей произведенной в регионе электроэнергии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хорошие перспективы по выработке тепловой энергии специалисты СГК видят и в Рубцовске. Энергетики нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг в СГК пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.

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