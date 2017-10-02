В Алтайском крае существенно подняли планку выплаты имущественных налогов

Барнаул, , 08:10 — REGNUM В Алтайском крае общая сумма налоговых начислений на транспорт, землю и имущество в этом году превысила 3,7 млрд руб., что на 800 млн руб. больше, чем годом ранее. Из официального сообщения УФНС по Алтайскому краю можно сделать вывод, что планка имущественных налогов, которые жителям региона предстоит оплатить до 1 декабря 2017 года, выросла за счет перехода на новый расчёт налога на имущество и земельные участки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самой многочисленной категорией налогоплательщиков являются собственники недвижимого имущества, их в регионе насчитывается свыше 1,3 миллиона. В сравнении с прошлым годом, их доля в общей сумме налоговых отчислений увеличилась на 400 млн руб. и составляет теперь почти 1 миллиард рублей. Примерно на столько же увеличилась сумма, которую предстоит перечислить в бюджет собственникам земельных участков. Им тоже предстоит заплатить около 1 миллиарда рублей.

«Начиная с прошлого года расчет налога на имущество производится на основе инвентаризационной стоимости объекта, умноженной на коэффициент-дефлятор, который установлен Приказом Минэкономразвития России. В 2015 год он составлял 1,147, на 2016 год — 1,329. За счет этого рост налога в этом году в среднем превысил 15%», — пояснила заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Вахрушева.

Что касается земельного налога, то его рост связан с расчётом на основе новой кадастровой стоимости, утвержденной постановлением администрации Алтайского края от 23.11.2015 № 472 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в состав земель населенных пунктов Алтайского края».

Тем гражданам, которые испытали шок от выставленных счетов, начальник управления ФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко посоветовал обращаться в Росреестр и БТИ, поскольку налоговые органы не могут провести переоценку земельного участка или объекта недвижимости, чтобы снизить размер платежа

«Основная проблема в том, что ставки в Алтайском крае по налогу на имущество разные и зависят от стоимости облагаемого имущества. То есть, грубо говоря, до 500 тысяч одна ставка, свыше 500 тысяч — другая. Она варьируется от 0,1% до 1,5%. Соответственно, наибольший шок испытывают граждане, у которых инвентаризационная стоимость была, например, 490 тысяч рублей, соответственно, они платили около 1 тысячи рублей. Когда мы применяем коэффициент-дефлятор, стоимость подрастает примерно до 600 тысяч рублей, там применяется совершенно другая ставка и сумма налога вырастает до 3,5 тысяч рублей», — заявил «Вестям» Юрий Куриленко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на расчёт имущественных налогов, исходя из кадастровой стоимости жилых домов, квартир, гаражей, иных зданий, строений, сооружений, помещений, перешли уже многие регионы России.

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