Энергетики СГК раскрыли секрет уменьшения пыли в Барнауле

Барнаул, , 06:52 — REGNUM Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) одной из основных своих задач считают сохранение благоприятной экологической обстановки не только на территории, прилегающей к Барнаульской ТЭЦ-2, но и в целом в городе. И программа экологов по предотвращению пыления золоотвала на станции уже принесла позитивные изменения. Подробности сегодня, 2 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала СГК.

Как известно, эксплуатация тепловых электростанций, работающих на твердом топливе, дает определенное количество отходов, 90% из них — это зола и шлак. У каждой ТЭЦ есть золоотвал — специальная площадка для размещения золы и шлака, полученных в результате сжигания угля, которые поступают на золоотвал по трубопроводам системы гидрозолоудаления.

«Золоотвал Барнаульской ТЭЦ-2 состоит из двух секций. Первая секция была введена в эксплуатацию в 1965 году, вторая — в 1975 году и, если вторая секция до сих пор действует, то первой секцией энергетики не пользуются уже почти семь лет — с 2010 года. За время пока первая секция использовалась, на ней было размещено около 8 млн тонн золошлаков.

Для сохранения благоприятной экологической обстановки на прилегающей к золоотвалу территории в 2015 году было принято решение для предотвращения пыления производить отсыпку поверхности золоотвала природным материалом — плодородной почвой», — пояснили в СГК.

Всего в течение трех лет было завезено около 32 000 тонн природного материала (это порядка 2515 грузовых машин) и отсыпано почти 2/3 территории первой секции золоотвала. В результате отсыпанная территория покрылась травянистой растительностью, которая препятствует распространению пыли. Энергетики планируют и дальше производить отсыпку первой секции.

«Для нас природоохранные и другие мероприятия экологической направленности — это не просто соответствие тренду текущего года, а систематическая работа, проводимая специалистами предприятия ежедневно. Одна из таких программ — реализация мероприятий по предотвращению пыления золоотвала, что позволяет снизить негативное воздействие производства на окружающую среду. Существуют и более оптимальные способы использования золы и шлаков. Мы могли бы предложить свои золошклаковые материалы для использования в дорожном строительстве, изготовлении стройматериалов, но у нас это, к сожалению, пока не пользуется большой популярностью», — отметил директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Александр Лукьянов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ремонтная кампания 2017 года на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании идет согласно графику. С начала года энергетики отремонтировали 14 котлов и 6 турбоагрегатов. В настоящее время ведутся работы по ремонту еще 2 котлов и турбоагрегата.

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