УК Рубцовска не успевают своевременно заполнять системы отопления

Рубцовск, Алтайский край, , 14:22 — REGNUM Энергетики рубцовского подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) проводят постоянный мониторинг ситуации с подачей тепла в жилые дома и учреждения города. Анализ ситуации 29 сентября показал — управляющие организации города Рубцовска в Алтайском крае не успевают в срок заполнить теплоносителем внутридомовые системы отопления. По этой причине в настоящее время тепло в городе получают не все потребители.

«По данным на вечер 28 сентября, которые собирала наша диспетчерская служба, во всем городе было заполнено всего 10% от общего количества домов, — передает слова директора рубцовского подразделения СГК Максима Новова управление по внешним связям СГК. — Утром 29 сентября на совещании в администрации представители УК и ТСЖ рапортовали о том, что заполнили или поставили на заполнение уже 50% домов. К сожалению, мы не имеем возможности контролировать работу организаций, непосредственно обслуживающих дома. Призываем коллег из управляющих организаций ежедневно, а также по мере подключения объектов сообщать оперативную объективную информацию о состоянии заполнения внутридомовых систем отопления».

Отопительный сезон начался в городе 26 сентября, однако к заполнению внутридомовых систем теплоносителем многие управляющие компании приступили лишь 28 сентября.

При условии, что расчетное давление в теплосетях на время отопительного периода составляет 11 атмосфер, в настоящее время по контуру северной и центральной частей города давление теплоносителя составляет 10 кгс/кв.см, по контуру юга — 7 кгс/кв.см. Температура сетевой воды в системе отопления равна нормативной и составляет 50 градусов Цельсия. Из-за большого количества сигналов, поступающих от жителей в теплоснабжающую организацию, энергетики приняли решение повысить температуру теплоносителя выше параметров, предусмотренных температурных графиком. В ближайшее время энергетики совместно с представителями администрации города и общественности намерены провести рейд, чтобы проверить наличие и качество теплоснабжения в домах в разных частях города.