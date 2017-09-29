Барнаульский ТВЦ «Галактика» вновь не прошел проверку госстройнадзора

Барнаул, , 11:21 — REGNUM Собственники барнаульского ТВЦ «Галактика», где в конце 2016 года под толщей снега обвалилась крыша, несмотря на прохождение государственной строительной экспертизы проекта вновь попали под прицел госстройнадзора. Алтайская государственная инспекция недовольна тем обстоятельством, что владельцы здания, вопреки обещаниям, так и не устранили недоделки на третьем этаже. Как пояснил сегодня корреспонденту ИА REGNUM руководитель краевой Госинспекции Андрей Степанов, речь идет о местах общего пользования и общестроительных работах на третьем этаже второй очереди ТВЦ (там расположены кинозалы, кафе и хоккейная коробка), которые могут повлиять на безопасность посетитетей.

Комментируя сложившуюся ситуацию по итогам выездной проверки, проведённой инспекторами непосредственно на объекте, он, в частности, заявил: «Если вы заявляете о выдаче заключения инспекции о соответствии построенного объекта проектной и технической документации, то объект должен быть полностью завершен строительством, укомплектован необходимым для эксплуатации оборудованием. Мы принимаем готовность объекта к эксплуатации, а не стройплощадки!».

Учитывая то, что выявленные ранее нарушения устранены частично (на объекте еще ведутся строительные и отделочные работы, изменения в проектной документации требуют заключения экспертной организации) госинспекция была вынуждена подготовить акт и предписание об устранении выявленных недостатков. Также инспекторы усмотрели основания для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, нарушения при проектировании проекта уже приводили к обрущению кровли в «Галактике». Произошло это в декабре 2016 года, практически сразу после введения в эксплуатацию первой очереди объекта.

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По свидетельству очевидцев, разрыв потолочных конструкций произошел в располагавшемся там гипермаркете «Ашан». Позднее выяснилось, что обрушение крыши на площади порядка 50 квадратных метров спровоцировала спорившаяся после снегопадов снежная масса: посреди торгового зала образовался сугроб вперемешку с товарами. Несмотря на то, что никто из людей не пострадал, исследованием всех обстоятельств случившегося, по поручению первого вице-премьера правительства Алтайского края Сергея Локтева, занялась специально созданная комиссия.

Эту группу, в которую вошли представители Госинспекции Алтайского края, Минстройтранса региона, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщики и собственники торгового центра, возглавил — новый глава Алтайгосинспекции Андрей Степанов. Ранее он неоднократно подчеркивал, что в соответствии с действующим законодательством, строительство социально значимых объектов и объектов с пребыванием большого количества людей, с привлечением средств бюджетов всех уровней осуществляется по проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экспертизы. Именно госэкспертиза, по словам чиновника, обеспечивает гарантию надежности и безопасности зданий как в процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации.

Эффективность этих требований можно оценить по тому, что только за последние дни в Барнауле было выявлено два проблемных жилых дома на этапе их строительства. Интересно, что в обеих случаях экспертизу проектов проводила негосударственная организация.

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