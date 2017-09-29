Барнаульцы стали чаще умирать

Барнаул, , 09:52 — REGNUM Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения Барнаула за 8 месяцев 2017 года, свидетельствующие об ухудшении демографической ситуации в Барнауле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с начала года число родившихся снизилось на 607 человек, тогда как умерших стало на 183 человека больше.

«В расчете на 1000 человек населения, показатель рождаемости составил 12,1 смертности — 11,6. Естественный прирост населения города составил 207 человек. Коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) за этот же период снизился на 9,0% (12,1), коэффициент смертности увеличился на 3,6% (11,6)», — пояснили статистики.

Естественное движение населения города Барнаула. Январь-август 2017 года январь-август человек на 1000 человек населения 2016 2017 прирост, снижение 2016 2017 родившихся 6226 5619 -607 13,3 12,1 умерших 5229 5412 183 11,2 11,6 из них в возрасте до 1 года 46 42 -4 7,52) 7,02) естественный прирост 997 207 X 2,1 0,5 зарегистрировано единиц: браков 3225 3149 -76 6,9 6,8 разводов 2195 2380 185 4,7 5,1

1) Показатели месячной оперативной отчетности переведены в пересчете на год2) На 1000 родившихся живыми

Вместе с тем отмечается, что показатели рождаемости населения краевого центра всё равно выше среднекраевого уровня (на 10,0%), а показатели смертности — ниже (на 18,9%).

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года в Барнауле отмечено снижение показателей рождаемости и смертности: число родившихся уменьшилось на 321 человека, а число умерших — на 452 человека. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составлял тогда 13,2, смертности — 11,1. Естественный прирост населения города составил 1531 человек.

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