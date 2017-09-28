Барнаульская ТЭЦ-3 СГК вступила в отопительный сезон в полной готовности

Барнаул, , 06:13 — REGNUM На Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК) побывали 27 сентября с рабочим визитом представители комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула во главе с председателем Александром Кащеевым и журналисты региональных СМИ. Представители муниципальной власти положительно оценили готовность основного городского объекта генерации к несению максимальных тепловых нагрузок в зимний период.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, главный инженер Барнаульской ТЭЦ-3 Алексей Макаров провел для гостей экскурсию по основным цехам станции. Особое внимание гостей было обращено на показатели сетевой воды, отпускаемой с предприятия для отопления города. Так, сейчас температура теплоносителя составляет 70−75 градусов Цельсия. Этот показатель соответствует утвержденному городскими властями температурному графику, который, в свою очередь, привязан к среднесуточной температуре наружного воздуха. В целом, чем холоднее будет становиться на улице, тем выше будет температура теплоносителя, отпускаемого со станции. Максимальный показатель температуры теплоносителя в пиковые морозы может достигать 130 градусов Цельсия.

«Барнаульская ТЭЦ-3 четко придерживается графика ремонтов, согласованного системным оператором, — сказал главный инженер станции. — В настоящий момент каких-либо ограничений по подаче тепла мы не имеем. Резерв по тепловой мощности у нас составляет порядка 120%, то есть сейчас мы отпускаем десятую часть от установленной мощности — около 200 Гкал/час тепла против 1450 установленных. Немаловажно, что у нас сформирован внушительный запас топлива — 112 тысяч тонн при сжигании порядка 4 тысяч тонн в сутки. Даже в случае сбоев поставок мы обеспечены как минимум на месяц. Барнаульская ТЭЦ-3 полностью готова к несению максимальных тепловых нагрузок».

Александр Кощеев, в свою очередь отметил, что тепловые сети города, которые эксплуатируют предприятия группы компаний СГК, также работают в штатном режиме — все ремонтные работы завершены.

«В большинство домов и социальных учреждений тепло уже поступило, неделю Барнаул находится в запуске тепла, — сказал Александр Кощеев. — Сегодня мы закончили сборку зимней схемы, и сегодня насосные станции уже могут выполнять гидравлический режим на всей территории Барнаула. Дальше мы будем работать с приемом тепла в жилом секторе, еще где-то неделю мы будем отрабатывать эти режимы, и в начале октября стабилизируем прием тепла всеми потребителями».

Отметим, в связи с тем, что в этом году в Барнауле на старте отопительного периода подключение потребителей к теплу производилось по заявкам управляющих организаций, увеличилось время выхода всей системы на нормативные рабочие параметры. Заявочный способ подключения отопления в Барнауле продлил время, необходимое на отладку нормального гидравлического режима, при котором распределение подачи ресурса во всех точках города было бы равномерным. В предыдущие годы отопление в дома барнаульцев подавалось поквартально, по заранее составленному графику, и у энергетиков была возможность прогнозировать и в равной мере распределять тепло подключенным потребителям. Кроме того, на сегодня некоторые управляющие компании еще не начали запускать теплоноситель в дома.

Если в квартирах все еще холодно, отметили в пресс-службе компании, необходимо обратиться в управляющие жильем организации или в диспетчерские службы теплосетевых подразделений по номерам: 63−41−21, 33−69−41.