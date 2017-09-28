Алтайские аграрии бьют тревогу: пшеница вновь подешевела

Барнаул, , 12:21 — REGNUM Ситуация на зерновом рынке многих хлебных регионов России близка к критической. Из-за отсутствия возможности реализовать по достойной цене выращенный урожай, многие аграрии оказались на грани разорения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, в Алтайском крае только за последних трое суток цена тонны пшеницы 3 класса упала на 200 рублей (до 5800 рублей), тогда как в начале уборочной кампании она составляла, в среднем, 8300 рублей. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Шипуновского района Владимир Жданов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что в этой ситуации вряд-ли обошлось без картельного сговора элеваторов.

«Цену снижают все. Куда смотрят надзорные органы? Мне вот пришлось 100 тонн пшеницы третьего класса по 5500 рублей продать, а в прошлом году ее принимали по 10 500. Чего ждать, что делать? А гречиха? Год назад ее покупали по 20 000 рублей за тонну, а сейчас — 5000−7000! Совсем перепрофилироваться? Поля перестать засеивать? Государство молчит, никто ничего сказать не может», — досадует фермер.

Напомним, регулировать рынок призваны зерновые интервенции, но ни на одном официальном ресурсе сейчас нет даже намёка на то, что государственные закупки в 2017 году будут проводиться. Валовый сбор зерновых в Алтайском крае уже составил более 3,5 миллиона тонн, хотя убрано еще чуть более половины всех площадей.

Между тем, известно, что мощностей алтайских элеваторов хватит, чтобы принять на хранение 3,5 млн тонн зерна в год. Кроме того, 5,7 млн тонн могут разместить у себя сельхозтоваропроизводители региона. Правда, «передержка» зерна на складах до лучших цен обойдется в копеечку: 300 рублей за тонну — приемка, 700 руб. — выдача обратно. Итого, 1000 рублей с тонны нужно будет заплатить крестьянину, который, к примеру, после месяца хранения (а это еще 115 рублей за тонну) найдет выгодного покупателя и захочет забрать выращенный урожай.

Читайте также: Алтайское зерно стремительно дешевеет

В сложившейся ситуации многие эксперты высказывают мнение о целесообразности инвестировать часть средств, предназначенных на зерновые интервенции и экспортные субсидии, в создание сети заводов по глубокой переработке зерна. Это позволило бы заложить основы для экспорта не сырья, а продуктов высокой добавленной стоимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайское зерно стремительно дешевеет