Ремонты оборудования на барнаульских ТЭЦ СГК идут по графику

Барнаул, , 06:03 — REGNUM Всего, как сообщают в управлении по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК) на ремонты барнаульских теплоэлектростанций в этом году СГК направляет более 927 млн рублей. Согласно плану, специалисты должны провести ремонт 16 котлов и 8 турбин. Кроме того, еще один турбоагрегат — ТГ №1 Барнаульской ТЭЦ-3 — отремонтировать капитально, эта работа была проведена в летний период. Сейчас энергетики ведут капитальный ремонт котлоагрегата №15 на ТЭЦ-2. Агрегат будет введен в работу в середине ноября.

На ТЭЦ-3 в текущем ремонте находится котел №3, работы на нем будут завершены через неделю, и ведется реконструкция турбоагрегата №2. На сегодняшний день на котлах барнаульских станций энергетики заменили более 190 тонн поверхностей нагрева. Для сравнения, произведение камнерезного искусства и символ Алтайского края — колыванская ваза из Государственного Эрмитажа, самая большая в мире — весит ровно в 10 раз меньше — 19 тонн. Технически сложная процедура замены поверхностей нагрева котлов позволяет повысить КПД и продлить срок эксплуатации оборудования ТЭЦ. Напомним, высота котлов на барнаульских станциях СГК достигает 40 метров — с десятиэтажный дом.

«Наши объекты полностью готовы к зиме. ТЭЦ уже подают барнаульцам тепло. Вместе с тем мы ведем работы по ремонту оборудования теплоисточников круглый год. График ремонтов составляется с тем расчетом, чтобы работающих на станциях мощностей было достаточно для покрытия потребности горожан в тепле, а региональной энергосистемы — в электроэнергии, — пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. — Отметим, вывод в ремонт генерирующих мощностей станций осуществляется энергетиками по согласованию с филиалом Системного оператора ЕЭС Новосибирское РДУ».