В Рубцовске Алтайского края начался отопительный сезон

Рубцовск, Алтайский край, , 12:56 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, в городе Рубцовске Алтайского края начался отопительный сезон 2017−2018, распоряжение об этом подписано главой администрации муниципалитета. Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), наступивший отопительный период будет проходить по-новому — впервые обеспечивать теплом более 90% жителей сможет единый источник — Южная тепловая станция. Условия для этого удалось создать благодаря завершенному Сибирской генерирующей компанией строительству перемычки между ранее обособленными тепловыми контурами и проведенному за лето масштабному техперевооружению теплосетей.

Энергетики уже заполнили систему отопления города и поставили на циркуляцию. Управляющие организации и потребители в частном секторе оповещены о начале запуска системы отопления и необходимости открыть задвижки на домах.

«Пробный запуск системы отопления, который мы проводили в середине сентября, показал, что предварительные расчеты гидравлических режимов, сделанные нашими специалистами на старте реализации проекта по замещению Рубцовской ТЭЦ, оказались точными, — рассказал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. — Что касается состояния самой ЮТС и ее готовности к подаче тепла рубцовчанам — за лето мы провели большой объем ремонтных работ, привели в порядок все оборудование. Сегодня имеющихся мощностей достаточно для нормального теплоснабжения потребителей. На подходе еще два новых котла».

Подачу теплоносителя энергетики будут осуществлять в соответствии с температурным графиком. Процесс запуска тепла предусматривает поэтапное подключение потребителей и выход на рабочие параметры в течение трех-пяти суток.

Малые котельные также подготовлены к работе в осенне-зимний период. На предприятиях СГК в нормативных объемах сформированы запасы топлива и создан аварийный запас материалов.