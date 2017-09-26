Росводоканал передаст информацию о должниках в бюро кредитных историй

Барнаул, , 12:19 — REGNUM «Росводоканал Барнаул» готовит для передачи в Национальное бюро кредитных историй данные по 4064 абонентам — юридическим и физическим лицам, имеющим долги за водоснабжение и водоотведение, сообщили в пресс-службе компании.

В бюро кредитных историй (БКИ) консолидируется информация о гражданах, имеющих просроченные долги по различным услугам, в том числе коммунальным. При проверке потенциального заемщика банк обращается за данными в БКИ и может получить сведения о наличии долгов. Внесение в БКИ записи может означать фактический запрет на получение кредитов гражданам и организациям, имеющим долги. Любые записи в кредитных историях хранятся в течение 10 лет и на протяжение этого периода информация будет доступна всем финансово-кредитным организациям.

Долги абонентов, информация о которых готовится к передаче в БКИ, варьируются от 1 500 рублей до 100 000 рублей. Средний срок задолженности составляет от 3 месяцев. При этом абонент-должник не предупреждается о передаче данных по его задолженности в бюро кредитных историй.

Передача данных о должниках в БКИ — один из немногих условно жестких методов работы с неплательщиками, которые использует водоканал, отметили в компании. «Росводоканал» постоянно информирует и оповещает абонентов о наличии задолженности, сообщает о последствиях просрочки оплаты, проводит претензионно-исковую работу. В крайних случаях злостным неплательщикам принудительно ограничивают предоставлении услуг водоотведения.

Руководство «Росводоканал Барнаул» рассчитывает, что сотрудничество с Национальным бюро кредитных историй будет эффективным и позволит снизить дебиторскую задолженность абонентов за потребленный ресурс.