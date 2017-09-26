Алтайский губернатор: ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» — это непотопляемый корабль

Барнаул, , 06:35 — REGNUM ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» — одна из немногих действующих в России — удостоилась любопытной оценки.

«Бирюзовая Катунь» — это непотопляемый корабль, это мое глубокое убеждение. Ежегодно здесь отдыхают более 400 тыс. человек», — заявил в интервью газете «Коммерсант» глава правительства Алтайского края Александр Карлин.

Решение о передаче полномочий по управлению туорзоной от федерального центра к Алтайскому краю он только приветствует.

«Считаю, что это правильное решение, которое позволит ускорить реализацию уникального проекта. Мы и раньше вкладывали серьезные средства региона в строительство инфраструктуры «Бирюзовой Катуни» — построили шикарный мост через Катунь и дорогу к нему общей стоимостью 1,1 млрд руб. Но наши вложения не включались в уставный капитал, и мы не могли принимать решение по этому проекту. Только теперь мы получили право управлять процессом, добиваясь нужного результата», — подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что в конце 2016 года «Бирюзовая Катунь» получила два новых якорных инвестора с проектами общей стоимостью более 1,6 млрд руб. В текущем году поступило еще три заявки.

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«Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы запустим всю инфраструктуру», — подчеркнул губернатор.

Напомним, создание особых экономических зон туристического типа началось согласно постановлению Правительства РФ в 2007 году. С начала реализации этого проекта на формирование инфраструктуры алтайской турзоны направлено около 4 млрд рублей государственных средств, а частные инвесторы уже вложили болеее 0,8 млрд рублей.

Сейчас на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» работают более 15 компаний с общим объемом заявленных инвестиций около 10 млрд. рублей. Ими введены в эксплуатацию свыше 25 туристских объектов.