Сбор урожая зерновых в России: когда рекорд несет проблемы

Барнаул, , 01:47 — REGNUM Текущий, 2017 год станет для России рекордным по сбору урожая зерновых, которых планируется собрать не менее 110 (по другим данным — даже 140) млн тонн. Такая ситуация, однако, несет отнюдь не только плюсы, но и заметные уже сейчас, в середине сбора урожая, проблемы, анализирует редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Проблемы сбыта и, как следствия, низкой цены, значительное снижение экспорта, — поводы, позволяющие предположить, что положение на рынке зерна будет ухудшаться. Кризис перепроизводства уже сейчас особенно тревожит Поволжье и Сибирь, а, например, в Алтайском крае цена тонны зерна третьего класса (самого распространённого) составила 7000 руб. против 10 500 в 2016 г. Цены продолжают падать. Региональное правительство обратилось в Минсельхоз РФ и правительство РФ с предложением о запуске интервенционных торгов, однако алтайский губернатор Александр Карлин, видя необходимость такого шага, все же не считает, что алтайским аграриям нужно срочно продавать зерно по невыгодной цене.

Механизм интервенций позволяет регулировать внутренний рынок, для чего осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен, зерно закупается у производителей для их поддержки, а в осенне-весенний период урожай продается с целью сдерживания роста цен. На данный момент меры для повышения объемов экспорта российского зерна на международные рынки только принимаются, и предсказать их успешность сложно. Пока аграрии надеются на интервенции, Минсельхоз, видимо, заботит другое — продажа урожая прошлых лет.

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