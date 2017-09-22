В алтайском «гнезде аиста» впервые родилась тройня

Барнаул, , 13:21 — REGNUM Необычайно трогательное событие произошло в алтайском перинатальном центре «ДАР», открывшемся в конце 2016 года: накануне там родилась первая тройня. Причём все трое новорожденных оказались мальчиками (двое из них — близнецы), — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Алтайского края.

В настоящее время дети (родители назвали сыновей Савелием, Матвеем и Платоном) находятся в специальных высокотехнологичных боксах, где им предстоит окрепнуть и набрать вес (при рождении он составлял 1900, 1900 и 2070 граммов). Доктора говорят, что это при многоплодной беременности всегда велик риск преждевременных родов. Не стал исключением и этот случай. Но персоналу перинатального центра удалось сделать всё возможное, чтобы продлить срок вынашивания детей до 34 недель.

«Для тройни это хороший результат», — пояснила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Светлана Дурягина.

Кстати, если эта тройня, рождённая в «ДАРе» стала первой, то к двойням там привыкли: их сотрудники перинатального центра приняли уже более 30.

К несомненным заслугам медицинского персонала алтайского перинатального центра можно отнести также выхаживание младенцев с экстремально низкой массой тела.

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Напомним, о том, что персоналу алтайского перинатального центра «ДАР» удалось выходить ребенка, рожденного на 26-й неделе беременности, краевой минздрав известил в середине июля 2017 года. Почти 3 месяца потребовалось им на то, чтобы девочка Лилия с массой тела 920 грамм самостоятельно задышала и набрала вес обычного младенца. Её родители не скрывают, что неимоверно счастливы, что дочка выжила.

Позднее в «ДАРе» было принято еще четверо аналогичных родов.

«Без высокотехнологичного оборудования, высочайшей квалификации врачебного и сестринского персонала «ДАРа» шансов выжить у этих малышей практически не было», — полагает министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайский перинатальный центр «ДАР» (Дети. Алтай. Россия) был открыт в декабре 2016 года. Еще на этапе строительства алтайские журналисты «окрестили» ДАР (Дети, Алтай, Россия) не иначе, как «гнездо аиста». На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр перинатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами и много чего еще. За 8 месяцев работы в нём родились уже более 1300 детей.

Сибирский полпред Сергей Меняло, в августе 2017 года ознакомившись с работой «ДАРа», признался, что это учреждение выходит «за рамки понимания обычного перинатального центра». Высокого мнения о работе центра был и академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский. В мае 2017 года он назвал «ДАР» самым уникальным проектом в России.

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