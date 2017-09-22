СГК продолжает замещать неэффективные котельные в Барнауле

Барнаул, , 10:38 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) продолжает реализацию проекта по замещению неэффективных барнаульских котельных источниками комбинированной выработки — ТЭЦ. С начала отопительного сезона на мощности Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании переключены бывшие потребители МУП «Энергетик» г. Барнаула от котельной по улице Интернациональная, 82. Как сообщает управление по внешним связям СГК, четыре многоквартирных дома и семь потребителей-юридических лиц теперь смогут получать тепло от СГК. Замещение котельных, находящихся в зоне действия ТЭЦ, предусмотрено действующей схемой теплоснабжения города Барнаула, и котельная на Интернациональной стала второй замещенной в этом году мощностями Барнаульской ТЭЦ-3. Напомним, в наступившем отопительном сезоне бывшие потребители котельной по улице Чкалова, 247а также стали получать тепло от ТЭЦ. Это порядка 26 многоквартирных домов, 413 частных, 6 социальных учреждений и 65 потребителей-юридических лиц.

При переключении потребителей тепловой энергии котельные либо полностью выводятся из эксплуатации, либо переводятся в режим центральных тепловых пунктов.

«Замещение устаревших неэффективных котельных источниками когенерации позволяет повысить эффективность системы теплоснабжения. Это положительно отразится на экологии города, позволит экономить как потребителям, так и городскому бюджету. Ведь тепло от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии — ТЭЦ — всегда дешевле произведенного котельной», — подчеркнул директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Стоимость одной Гкал тепла от котельной МУП «Энергетик» г. Барнаула (владелец замещенного источника), на сегодняшний день составляет 2971,84 рубля с НДС за 1 Гкал, что на 70% больше стоимости Гкал, произведенной на барнаульских ТЭЦ СГК, которая с 1 июля 2017 года составляет 1691,03 рубля с НДС.

Потребителям, ранее получавшим тепло от котельных на Интернациональной, 82 и Чкалова, 247а, для своевременного заключения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией АО «Барнаульская генерация» можно обращаться в центр обслуживания клиентов СГК по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 36, тел. 599−409, 545−744.