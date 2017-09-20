В Барнауле дан старт отопительному сезону

Барнаул, , 12:18 — REGNUM Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в Барнауле приступили к подаче тепловой энергии в социальные объекты — школы, детские сады и медицинские учреждения. С сегодняшнего дня, 20 сентября, в краевом центре официально начался отопительный сезон.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, соответствующее постановление было подписано в администрации Барнаула 19 сентября. Согласно документу, подача тепла в жилые дома будет производиться по заявкам потребителей.

«Как теплотранспортные, так и генерирующие предприятия СГК в Барнауле полностью готовы к подаче тепла, — рассказал директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. — В течение межотопительного периода мы провели большой объем ремонтных работ на ТЭЦ, переложили и отремонтировали наиболее изношенные участки тепловых сетей. Однако не следует забывать о том, что запуск отопления — это не одномоментный процесс. Мы подключаем потребителей постепенно, чтобы соблюсти гидравлический режим и избежать сбоев в работе оборудования».

Все заявки на подключение отопления оперативно отрабатывают специалисты барнаульской тепломагистральной компании СГК.