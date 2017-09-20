За 3 года «алтайский Лас-Вегас» принес в бюджет региона около 85 млн рублей

Барнаул, , 10:15 — REGNUM Алтайская игровая зона «Сибирская монета» за 3 года своего существования принесла в бюджет края около 85 млн рублей. Причем порядка 65 млн рублей из этой суммы составил налог на игорный бизнес. Такой вывод можно сделать из интервью губернатора Алтайского края Александра Карлина газете «Коммерсант». По его словам, с момента открытия игорную зону посетили около 93 тыс. человек

«В текущем году турпоток превысил уже 52 тыс. человек, что на 40% больше результата 2016 года. Есть интерес к игорной зоне и со стороны других инвесторов. Ведем переговоры», — отметил алтайский губернатор.

По его словам, собственник казино Altai Рalace заявил о дальнейшем развитии площадки.

«Инвестиционный проект предполагает строительство гостиничного комплекса на 100 мест с казино, гостиницы бизнес-класса на десять номеров и второго игрового зала. Также он изучает возможность строительства горнолыжной трассы», — отметил глава Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в алтайскую игорную зону может быть инвестировано до 30 млрд рублей: построено 15 казино и несколько десятков гостиниц (к слову, строительство Altai Рalace обошлось инвестору почти в 1 млрд рублей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в компании «Алти», которая остается единственной, кто ведет стройку в алтайской турзоне «Сибирская монета», сменился собственник. Основным владельцем доли в 70% стал Владимир Кутьев, гендиректор компании «Горно-Алтайск нефтепродукт», которая входит в кузбасскую группу «Инрусинвест».

О намерении реализовать проект строительства казино и отеля в «Сибирской монете» заявлял также казанский игорный девелопер «Роял тайм групп».

«Считаем, что сегодня есть хорошие предпосылки для развития игорного бизнеса: турпоток на Алтай ежегодно растет», — отмечал бизнесмен.

Как уже сообщало ИА REGNUM, игорная зона «Сибирская монета», которая является одной из четырех специально созданных игорных зон России, где законодательно разрешена деятельность по организации и ведению игорного бизнеса, расположена на границе с ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». При её открытии (оно состоялось осенью 2014 года) отмечалось, что выбор этой территории позволил значительно расширить спектр туристических услуг, предлагаемых на территории края, а также сформировать сегмент эксклюзивных игорно-развлекательных услуг. Помимо Алтайского края, игорные зоны открылись в Калининградской области («Янтарная»), Приморском крае («Приморье») и на границе Ростовской области сКраснодарским краем («Азов-Сити»).

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14 апреля 2016 года в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что выступает против возврата казино в России.

«Я против такого решения. Как бы не камуфлировались способы игровой деятельности, всё равно это игральные автоматы», — сказал Путин.

По его словам, российские власти приняли решение не алкоголизировать население, а «сосредоточить игровые зоны к разным местам»: «А если вернём казино, то зоны окажутся в невыгодном положении. Делать этого мы не будем».

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