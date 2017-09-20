Алтайские промышленные предприятия увеличили прибыль

Барнаул, , 08:00 — REGNUM Из более чем 30 тысяч предприятий, действующих на территории Алтайского края, финансовый год с прибылью завершили 82,5% (в 2015 году — 81,5%). Такие данные обнародовал накануне Алтайкрайстат, информируя о финансовых результатах деятельности предприятий региона за 2016 год.

Окончательные итоги приведенной статистики свидетельствуют о том, что наибольшая доля прибыльных организаций зарегистрирована в сфере сельского хозяйства (81,4%), в производстве транспортных средств (88,9%), электрических машин и электрооборудования (87,2%), машин и оборудования (85,2%), в химическом производстве (87,2%), металлургическом производстве (84,8%), текстильном и швейном производстве (83,3%), обработке древесины (81%), в сфере торговли (86%), строительстве (81,6%).

В пищевой и перерабатывающей промышленности наиболее благополучно чувствуют себя мясоперерабатывающие производства (92,2%), сыра (94,4%), а также компании, работающие в сфере производства продуктов мукомольно-крупяной промышленности (81,5%), переработки и консервировании рыбо‑ и морепродуктов (80%), производстве неочищенных растительных масел (80%), молочных продуктов (77,8%), а также в производстве прочих пищевых продуктов (81,6%).

В целом по итогам 2016 года прибыль организаций Алтайского края составила 74,5 млрд рублей (за 2015 год — 70,1 млрд рублей).

«Промышленное производство в крае по итогам прошлого года выросло на 2,5% при среднероссийском показателе 1,1%. За семь месяцев текущего года прирост составил 6,2%. Это неплохой темп, ведь у нас не восстановительный рост: в 2015 году мы ни на сотую процента не просели», — заявил недавно алтайский губернатор Александр Карлин.

По его словам, хорошие темпы развития демонстрирует в регионе сельхозмашиностроение. С 2010 года эта отрасль развивается по кластерному принципу, что позволяет предприятиям неуклонно увеличивать объемы производства. На сегодняшний день Алтайский кластер аграрного машиностроения (АлтаКАМ) объединяет более двух десятков промпредприятий, которые суммарно производят около 70% машиностроительной продукции региона. Предприятия кластера сконцентрированы в двух точках — в Рубцовске и Барнауле.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2017 года предприятия Алтайского края заработали около 19 млрд рублей прибыли. Судя по данным Алтайкрайстата, это примерно на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Большая часть всех доходов сформирована промышленными предприятиями.

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