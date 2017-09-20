Погода и низкий спрос на зерно осложняют жизнь алтайских аграриев

Барнаул, , 07:24 — REGNUM Алтайские аграрии обмолотили уже более половины площадей зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минсельхозе, на сегодняшний день убрано 62% урожая с площади 2 млн 313 тыс. гектаров. Валовой сбор зерна при этом составил 3,4 млн тонн. По темпам уборочных работ в регионе лидирует Зональный район, где убрано уже почти 82% зерновых и зернобобовых. Более 70% площадей обмолочено в Третьяковском, Троицком, Локтевском, Завьяловском районах. В 25 районах края уборка зерновых выполнена на площади более чем по 60%.

Напомним, ровно год назад — 20 сентября 2016 года в регионе было убрано почти на миллион больше тон зерна.

Читайте также: Урожай зерна в Алтайском крае превысил 4,350 млн тонн

В этом агропромышленном году земледельцам помешали погодные условия.

«Была поздняя весна, возможно рано выпадет снег, а культуры необходимо убирать строго в соответствии с графиком их созревания. Однако ситуация с уборкой штатная. Уровень техвооружения хозяйств позволяет успешно работать и таких условиях», — заявил накануне в ходе пресс-конференции алтайский губернатор Александр Карлин.

В решении возникшей проблемы помогает курс техническое перевооружение. Известно, что на начало августа 2017 года алтайскими хозяйствами закуплено 60 современных высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, 120 высокоскоростных самоходных косилок.

Читайте также: На Алтае из-за «тропического климата» и сильного ветра полёг хлеб

По поводу состояния рынка зерна глава Алтайского края заметил: «Для нашего края очень важна проблема ценообразования на зерно и баланс в этом вопросе. Производители страдают от слабой цены, для зернопереработчиков дискомфортные условия слишком высокой цены. У Правительства России есть инструменты корректировки цен на зерно, и оно их будет применять в случае необходимости».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в текущем агротехническом сезоне алтайским земледельцам удалось завершить сев пшеницы в оптимальные сроки. Ею засеяно более 2 млн гектаров. О существующем кризисе перепроизводства и существенном падении цен на пшеницу отмечал генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

Читайте также: В Алтайском крае собрали второй миллион тонн зерна, но выгодного сбыта нет

По его словам, перекупщики сейчас заняли сейчас выжидательную позицию и практически не принимают зерно. Если в начале сентября тонну пшеницы 3 класса алтайские крестьяне могли подать, максимум, за 8300 рублей, то сейчас цена упала еще больше: 3 класс принимают по 7 тыс. рублей за тонну, 4 класс — за 6 тысяч. Между тем в 2016 году эту культуру покупали по цене 10 500 рублей за тонну.

Читайте ранее в этом сюжете: «Горшочек, не вари»: алтайские аграрии вырастили слишком много хлеба