Светлана Шаповалова, , 16:09 — REGNUM

Правом доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома россиян по прежнему распоряжаются в основном ТСЖ и управляющие компании. Причем поключение к сети одного из выбранных операторов еще не является гарантией его стабильной работы. И дело здесь может быть далеко не в качестве или недобросовестной конкуренции (что тоже случается).

В Барнауле, к примеру, широко распространена практика порчи кабеля за просрочку оплаты размещенного в домах оборудования связи. Быть заложником «войны» оператора и одного барнаульского ТСЖ приходилось лично. В конечном итоге из-за необходимости быть постоянно на связи пришлось заключить договоры на обслуживание сразу с двумя операторами. Но, возможно, в скором времени «метод рубильника» станет неактуальным.

30 августа 2017 года Верховный суд РФ поставил точку в споре «Ростелекома» и управляющей компании в Иркутской области, вынеся решение, подтверждающее право этого оператора размещать оборудование связи в многоквартирных домах безвозмездно.

«УК пыталась взыскать плату за размещение оборудования связи в многоквартирных домах. «Ростелеком» в свою очередь заявил о неосновательном обогащении УК за счет оператора связи и предъявил встречные требования о признании недействительными условий договора о платности размещения, взыскании уплаченных по договору сумм платежей. Суды посчитали требования ПАО «Ростелеком» правомерными.

Как отметил Верховный суд в судебном акте, «наличие договоров об оказании услуг связи с гражданами является достаточным основанием для размещения на общем имуществе многоквартирного дома необходимого оборудования без взимания за это дополнительной платы». Таким образом, даже при наличии протоколов общих собраний собственников жильцов об определении возмездного размещения оборудования оператора связи в многоквартирных домах приоритетным является факт наличия договора на оказание услуг связи с проживающими в этих домах лицами», — сказано в официальной информации иркутского филиала компании.

2 blickpixel ЛЭП

С мнением директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрия Тимано о том, что теперь барьеров для здоровой конкуренции стало меньше (поскольку стоимость услуг связи не будет зависеть от условий размещения оборудования, выдвигаемых управляющими компаниями), согласны и в Барнауле.

«Тема взимания платы за размещение абонентского оборудования в домах для нас и для других операторов связи очень актуальна и в целом болезненна как для федеральных, так и для местных операторов. Вопрос уже давно требует разрешения», — пояснила ИА REGNUM пресс-секретарь Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Мозговая.

По её словам, в Алтайском филиале компании сегодня — более 900 действующих договоров на использование конструкций жилых домов, заключенных с управляющими компаниями, ТСЖ, ТСН и физлицами, которых уполномочили собственники жилья.

«Это почти шесть тысяч домов в Алтайском крае. Только за первое полугодие 2017 года «Ростелеком» в совокупности заплатил 10 млн 390 тыс. рублей собственникам жилья (хочу отметить, что там, где наше оборудование требует электропитания — при технологии ETTH, домовые сети, мы оплачиваем расходы за электроэнергию поставщику по отдельному договору). Мы считаем, что взимание платы с оператора за размещение оборудования связи является экономически нецелесообразным, поскольку влияет на тарифы на услуги связи, что не соответствует интересам как настоящих, так и будущих абонентов — собственников помещений в многоквартирных домах. И не понимаем, почему управляющие компании, не имея собственной инфраструктуры связи, препятствуют доступу наших специалистов к жильцам домов — нашим абонентам, для оказания им телеком-услуг и обслуживания оборудования», — подчеркнула Елена Мозговая.

Она также напомнила, что ещё пять лет назад руководство компании ставило перед филиалами задачу входить в дома «любыми» способами.

«Тогда мы шли навстречу требованиям собственников жилья и платили. Сейчас в «Ростелекоме» действует адресная программа, в рамках которой мы заходим в новостройки на стадии возведения жилья, сотрудничая с застройщиками. Акционеры компании ставят перед нами задачу снижения финансовой нагрузки за размещение оборудования почти в два раза. Но выполнить эту задачу сложно. Несмотря на то, что есть судебные прецеденты в пользу операторов связи, на деле все иначе. Как только мы перестаем платить или начинаем вести речь о возможном расторжении договора, наших специалистов перестают пускать в дома для обслуживания размещенного в них оборудования или для подключения абонентов, желающих получать услуги Ростелекома», — поделилась проблемой Елена Мозговая.

По её словам, не только коллегам из Иркутского филиала удалось добились решения Верховного суда РФ в свою пользу.

«Были и другие иски операторов связи, которые удовлетворены судами разных инстанций. Но пока на практике разрешение этой ситуации идет сложно. Мы работаем с каждым собственником индивидуально — сохраняем небольшие платежи, действуя избирательно, точечно, стараемся максимально предотвращать противодействие собственников. Но сказать, что постановление судов возымело какое-то реальное действие, пока не можем», — констатировала Елена Мозговая.

Слова о недобросовестной конкуренции подтвердил ИА REGNUM и председатель одного из барнаульских ТСЖ Константин Емешин.

«Мне как председателю с трудом удалось убедить жителей в том, что надо создать конкурентные условия, и мы не отказали ни одной компании для размещения их оборудования. Но я знаю, что некоторые ТСЖ и УК допустили не более одной компании и получют доход неформальными путями. Вот в подобных случаях и идет борьба», — отметил он.

Вместе с тем он привёл несколько доводов в пользу возмездного размещения оборудования провайдеров:

«Любое размещенное оборудование всегда потребляет электроэнергию. Поэтому мы понуждаем провайдеров напрямую заключать договора с «Горэлектросетью», поскольку учет идет через наши счетчики, но поскольку чужие деньги нам не нужны. И в последние годы все поставщики услуг заключили договоры с «Горэлектросетью» и платят напрямую. Второе. Все поставщики услуг связи провели реконструкцию каналов прокладки кабелей. Все это они делали за свой счет. Весь нанесенный ущерб они устранили. Третье. Все поставщики связи разместили оборудование на наших площадях и регулярно хотят иметь доступ к своему оборудованию. Реально даже мне как председателю приходится 2−3 раза в неделю лазить на чердак и обеспечивать доступ арендаторам к их оборудованию. За это поставщики услуг связи платят по договору символическую плату за аренду. У нас в доме размещено оборудование «Сибирьтелекома», МТС, «Сибирские сети», «Р-телеком», ТТК и ДомРУ. И они платят по 250 рублей в месяц. Кстати, мы еще и несем ответственность за чужое оборудование», — отметил Константин Емешин.

Кстати, у операторов связи на этот счет, похоже, нет единого мнения. Либо они предпочитают не обнародовать его публично. Представители АО «ЭР-Телеком Холдинг», к примеру, от комментариев на эту тему отказались. Из тех, кто поддерживает коллег из «Ростелекома», высказался пока только генеральный директор интернет-провайдера «Сибирские сети» Александр Шиляев:

«Мы разделяем позицию «Ростелекома» о неправомерном взыскании денег за размещение оборудования в домах. Интернет — такая же коммунальная услуга, как отопление, водоснабжение или электричество. Но если последние не платят за размещение своего оборудование в доме, то с интернет-провайдера, предоставляющего такие же неотъемлемые в быту услуги, управляющие компании хотят получать деньги. Так, например, в Барнауле за 1 узел связи в зависимости от локации взимается плата от 200 до 500 рублей, в Новосибирске в среднем уже 750 рублей», — отметил в запросе ИА REGNUM Александр Шиляев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года проблемой обеспечения недискриминационного доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома и сбором денежных средств заинтересовался президент Владимир Путин. Он поручил Минстрою, Федеральной антимонопольной службе, Минкомсвязи, Роскомнадзору, а также Медиакоммуникационному союзу до 1 июня 2016 года представить предложения по решению этого наболевшего вопроса.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к информации» уже размещён для публичных обсуждений и подразумевает организацию безвозмездного доступа операторов связи к общему имуществу дома при размещении сетей связи для оказания соответствующих услуг жильцам дома на основании заключенного абонентского договора.

Очевидно, что для принятия окончательного решения потребуется широкая общественная дискуссия. Пока же решения проблемы будут оставаться «точечными», с привлечением Верховного суда РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин намерен исключить дискриминацию в доступе интернет-операторов в дома