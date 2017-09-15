СГК и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве

Рубцовск, Алтайский край, , 12:32 — REGNUM 14 сентября подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Сибирской генерирующей компанией (СГК) и правительством Алтайского края. Документ закрепляет готовность региональной власти поддержать переход города Рубцовска на тарифообразование по методу «альтернативной котельной», закрепленное недавними изменениями в закон «О теплоснабжении».

Как сообщает управление по внешним связям СГК, подписи под документом поставили генеральный директор энергохолдинга Михаил Кузнецов и губернатор региона Александр Карлин. В церемонии и подписания соглашения принял участие основной акционер СГК Андрей Мельниченко. Соглашение будет действовать более двух лет — до конца 2019 года.

Документ отражает основные направления совместной деятельности регионального правительства и СГК по повышению уровня социально-экономического развития Алтайского края и энергетической отрасли, привлечению инвестиций в экономику региона, проведению согласованной экологической политики и реализации совместных природоохранных мероприятий, развитию производственных связей между предприятиями, осуществляющими деятельность на территории региона, и компанией, а также реализации благотворительных программ в городах присутствия СГК в Алтайском крае.

«Соглашение включает в себя ряд положений, касающихся развития объектов тепловой и электрической генерации в Алтайском крае — и в городе Рубцовске, и в Барнауле, отметил губернатор Алтайского края Александр Карлин. — Мы говорим также и об активном сотрудничестве в решении социальных вопросов. Речь идет о росте заработной платы, выполнении других обязательств социального плана перед работниками компании. Один из значимых элементов соглашения — это участие компании в подготовке квалифицированных производственных кадров».

В соглашении закреплена готовность правительства края предоставить согласие на включение Рубцовска в число пилотных проектов по переходу на новую целевую модель рынка тепла с тарифообразованием по принципу «альтернативной котельной». Закон о новой модели рынка был подписан президентом в июле текущего года. Рубцовск стал одним из первых городов, заявивших о своей готовности начать применение закона на своей территории. Также в соглашении прописано намерение власти региона рассмотреть возможность поддержки перехода Барнаула на метод альтернативной котельной.

Кроме того, правительство региона берет на себя обязательства оказывать СГК содействие в разработке и реализации мероприятий, направленных на сохранение и наращивание производственного потенциала и техперевооружение объектов, учитывать заинтересованность энергохолдинга в полной загрузке генерирующих мощностей при разработке инфраструктурных проектов развития региона, способствовать максимальному использованию потенциала СГК и оказывать господдержку для реализации инвестиционных проектов.

СГК, в свою очередь, гарантирует выполнить комплекс мероприятий, связанных с модернизацией системы теплоснабжения города Рубцовска и переводом потребителей Рубцовской ТЭЦ на мощности Южной тепловой станции, в срок и с учетом интересов дальнейшего развития городского хозяйства, а также обеспечить реализацию ремонтных и инвестиционных программ управляемых компанией обществ, находящихся на территории региона. «Наша компания чувствует прежде всего свою социальную ответственность за то дело, которое нам поручено. У нас всегда есть предложения и планы по развитию отрасли в тех местах, где у нас есть бизнес. Мы не хотим стоять на месте, мы хотим развиваться. И у нас есть предложения как развивать систему теплоснабжения Барнаула и эти предложения в ближайшее время мы обсудим вместе с властью и выберем наиболее оптимальный путь, потому что мы видим, что возможностей для совместной деятельности на благо жителей города и края у нас очень много», — рассказал в рамках подписания генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

Андрей Мельниченко отметил, что за последние годы СГК проинвестировала в Барнауле порядка 7 млрд рублей в том числе в строительство новых энергоблоков по программе ДПМ на Барнаульской ТЭЦ-2.

«Если говорить о Рубцовске, то если компания взялась, значит сделает. Иначе бы мы за это не брались. 1,7 млрд. рублей инвестиций, 50% теплового хозяйства города по сути было улучшено и переделано. С теми обязательствами, которые компания на себя взяла мы безусловно справимся», — отметил основной акционер СГК.