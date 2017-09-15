Барнаул, , 12:08 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) готова инвестировать в развитие теплоэнергетического комплекса Барнаула порядка 3 млрд рублей. Для этого компании нужны гарантии возврата инвестиций, закрепленные законодательством, заявил генеральный директор энергохолдинга Михаил Кузнецов.

По словам руководителя компании, 3 млрд рублей — это нижняя планка, на самом деле предложений гораздо больше и возможность их реализации зависит от действий власти. «В первую очередь это замещение малоэффективных небольших котельных. Это вложения в основном в сети, для того чтобы подойти к большему количеству потребителей и запитать их от ТЭЦ, — отметил Михаил Кузнецов. — Собственно это и есть наша работа. Но мы готовы делать и гораздо больше, если это необходимо для властей края и города и обсуждением параметров этой работы мы займемся в ближайшие месяцы. Нам необходимы гарантии инвестиций и нам нужно чтобы то законодательство, которое сейчас создается и стало уже государственной политикой в сфере теплоснабжения, было применено и в Барнауле тоже».

Управление по внешним связям СГК сообщает, что гарантии инвестиций, о которых говорил Кузнецов, закреплены в новых правках к закону «О теплоснабжении», утверждённых в текущем году и подразумевающих переход регионов на новый метод тарифообразования по методу альтернативной котельной.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в свою очередь отметил, что предложения СГК очень интересны региону и преследуют цели повышения эффективности работы энергетического комплекса, его надежности. «Мы вместе отработаем механизм, который позволил бы гарантировать возврат вложенных инвестиций в соответствующей понятной форме. И сейчас федеральное законодательство находится во внятном дрейфе, который ориентирован на создание условий для такого рода работы и сейчас обстоятельства сложились очень благоприятно, — сказал глава региона. — Есть понятный для нас интерес бизнеса, есть вопросы, необходимость решения которых назрела, и есть желание власти активно этим заняться».