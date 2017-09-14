Совет директоров СГК подтвердил готовность Южной тепловой станции Рубцовска

Рубцовск, Алтайский край, , 07:58 — REGNUM Члены совета директоров Сибирской генерирующей компании обсудили 13 сентября в Рубцовске (Алтайский край) ход реализации проекта по модернизации системы теплоснабжения города. В работе выездного заседания принял участие основной акционер энергохолдинга Андрей Мельниченко и генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК) В рамках визита члены совета директоров компании осмотрели участки строительства и реконструкции тепловых сетей и Южную тепловую станцию. Они оценили ход и качество выполнения работ, а также готовность предприятия к скорому началу отопительного сезона — ориентировочно в начале октября.

«Наша задача — работать. Думаю, не очень похоже, чтобы мы тут чем-то выгодным занимались», — сказал Андрей Мельниченко после детального осмотра объектов. Он отметил большой масштаб проведенных в городе работ.

На текущий момент в Рубцовске в рамках проекта полностью построена и реконструирована магистральная теплосеть. В ближайшие дни завершится наладка гидравлического режима всей тепловой системы Рубцовска, чтобы обеспечить равномерную подачу теплоносителя потребителям. После этого Южная тепловая станция и коммуникации будут полностью готовы к отопительному сезону 2017−2018 года и обеспечению теплом всего города. Уже с 1 сентября рубцовчане получают горячую воду от ЮТС.

Сейчас ведутся работы на самом сложном участке — идет строительство топливоподачи на новые котлы, которые строятся для создания резервной мощности при выводе из эксплуатации Рубцовской ТЭЦ.

Но уже сегодня имеющихся мощностей ЮТС хватает для замещения Рубцовской ТЭЦ и риска остаться в морозы без тепла у жителей города нет, подчеркнул генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

«Южная тепловая станция с начала отопительного сезона будет обеспечивать теплом весь город, но полностью проектные котлы заработают в ноябре, а весь проект будет завершен в мае следующего года, когда будет установлена турбина. Подрядчик уже выбран, ему выплачен аванс и до конца года они уже начнут работы и в следующем году останется доделать работы по благоустройству», — рассказал Михаил Кузнецов.

Он пояснил, что резерв тепловой мощности есть на ЮТС и сейчас — это мазутные котлы мощностью 120 Гкал/час, которые смогут при необходимости обеспечить производство тепловой энергии в пиковые морозы. СГК приняла решение установить новые угольные котлы, так как мазут существенно дороже угля, и его использование экономически нецелесообразно, и может значительно увеличить сроки окупаемости проекта.

По словам Андрея Мельниченко, СГК уже вложила в проект 1,7 миллиардов собственных средств, в том числе с привлечением банковского кредитования. Проект может окупиться за 12−15 лет в случае перехода Рубцовска на тарифообразование по методу альтернативной котельной, утвержденной в текущем году федеральным законом.

«Нам в Рубцовске нужна альтернативная котельная, чтобы мы имели гарантии инвестиций, — пояснил генеральный директор СГК, — это единственная надежная гарантия инвестиций, которая на настоящий момент может быть в теплоснабжении».

По прогнозам Михаила Кузнецова, в Рубцовске новый метод тарифообразования может заработать в следующем году. «Чтобы закон заработал, должны быть приняты ведомственные нормативные акты, их порядка 40 и они могут быть готовы до конца года. В таком случае весной следующего года можно будет обсуждать параметры альткотельной в Рубцовске», — заключил Кузнецов.