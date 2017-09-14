Не более 5% годовых: алтайский молокозавод получит льготный кредит

Барнаул, , 06:16 — REGNUM Один из крупнейших производителей сыров и масла в Алтайском крае планирует значительно — в 2,5 раза — увеличить производственные мощности. В ходе заседания совета Алтайского гарантийного фонда, состоявшегося накануне, принято принято положительное решение о предоставлении поручительства Кипринскому молочному заводу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Предприятию одобрен дополнительный лимит в рамках программы Минсельхоза России по льготному инвестиционному кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей по ставке не более 5% годовых. Это позволит компании реализовать дополнительные мероприятия в рамках бизнес-проекта по строительству, реконструкции и модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров, сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки», — отметили в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Напомним, Кипринский молочный завод является головным предприятием холдинга «Киприно», в который входят маслосырзаводы и сельскохозяйственные предприятия Змеиногорского, Солтонского, Третьяковского, Романовского и Крутихинского районов Алтайского края. Годовое производство продукции превышает 2000 тонн.

Согласно календарному плану, ввод нового модернизированного цеха будет осуществлён в феврале 2018 года, а к сентябрю 2018 года планируется выйти на проектную мощность по производству порционированных фасованных сыров и масла.

«Ежемесячный объём производства и реализации готовой продукции составит порядка 418 тонн сыров и 137 тонн масложировой продукции. Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности завода в 2,5 раза. Новые рабочие места будут предоставлены 50 сотрудникам», — пояснил председательствовавший на совете первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев.

Он напомнил, что инвестиционный проект реализуется совместно с ПАО «Промсвязьбанк» при кредитно-гарантийной поддержке Алтайского гарантийного фонда.

Кстати, в нормативные документы Алтайского гарантийного фонда внесены изменения: в регламент предоставления поручительств и исполнения обязательств по договорам поручительства теперь включены стандарты социальной ответственности бизнеса. Они не только устанавливают обязанность предпринимателей по уплате налогов и обязательных платежей в бюджетную систему, но и предписывают обеспечение сохранения и создание новых рабочих мест. При этом заработная плата должна своевременно выплачиваться, а ее уровень быть не ниже 12 тыс. рублей в месяц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский гарантийный фонд, созданный правительством Алтайского края, является участником Национальной гарантийной системы и предоставляет поручительства в размере до 25 млн. рублей. За время работы фонда поручительствами обеспечены 608 предпринимательских проектов. В настоящее время фонд имеет достаточный запас гарантийного капитала для оказания поддержки бизнесу в реализации серьезных инвестиционных проектов — объем его капитализации превышает 635 млн. рублей.

Банками-партнёрами Фонда являются 13 кредитных учреждений, действующих на территории региона. Осенью 2016 года Алтайский гарантийный фонд подтвердил свой уровень надежности, (в 2013 году был повышен до уровня «А+»).

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