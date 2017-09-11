Энергетики в Рубцовске будут работать на уникальном автомобиле

Рубцовск, Алтайский край, , 11:46 — REGNUM Автопарк подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в городе Рубцовске Алтайского края пополнился новым уникальным автомобилем — мастерской аварийно-восстановительных работ (МАВР). Машина оборудована всем необходимым инвентарем для проведения оперативных ремонтов. Как сообщают в управлении по внешним связям СГК, подобной техники нет в распоряжении ни одного из подразделений компании в других городах присутствия. МАВР будет занят на оперативных ремонтах и устранении повреждений на тепловых сетях.

Уникальность автомобиля заключается в том, что при сравнительно небольших габаритах — машина собрана на базе «Газель NEXT» — он оборудован всей необходимой техникой и даже мелким инвентарем. На борту есть встроенная универсальная гидравлическая станция, гидравлический электрогенератор, отбойный молоток, угловая шлифовальная машина, два погружных насоса, центробежный вентилятор, герметизатор, сварочный аппарат, кран-укосина, водоотливные рукава, гибкий воздуховод. Оборудование подобрано таким образом, чтобы можно было его безопасно эксплуатировать даже в воде.

«Состояние тепловых сетей Рубцовска пока не самое лучшее. Конечно, теперь мы будем ежегодно вести замену самых изношенных участков трасс, однако нужно понимать, что одномоментно проблему с большим числом порывов не решить, — говорит директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов. — Новый автомобиль позволит нам оперативно выезжать на места повреждений и устранять их в самые короткие сроки. Для этого не нужно будет отдельно везти сварочный аппарат и другую технику».

Сегодня, 11 сентября, МАВР представили представителям МЧС, «Барнаульского Водоканал» и другим предприятиям. Сразу после этого автомобиль отправится в Рубцовск.