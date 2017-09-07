СГК смонтировала и промыла трубопровод отопления в алтайском Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 14:53 — REGNUM Работы по реализации инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании (СГК) в городе Рубцовске Алтайского края в части строительства и техперевооружения тепловых сетей для перевода города на теплоснабжение от единого теплоисточника — Южной тепловой станции — вышли на завершающий этап. Энергетики завершили монтаж трубопровода отопления и провели его промывку.

Как сообщает пресс-служба СГК, тепловые сети протяжённостью 4,3 км от улицы Улежникова до улицы Урицкого полностью смонтированы. Этот участок теплотрассы прошел техническое перевооружение — специалисты СГК заменили старые изношенные трубы на коммуникации большего диаметра. Данное решение было необходимо для того, чтобы центральная и северная части города смогли получать тепловую энергию от ЮТС.

«Работы на этом участке мы начали вести сразу после окончания отопительного периода, — рассказал директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. — В отличие от нового строительства коммуникаций, перекладка гораздо трудозатратнее. Ведь помимо разработки траншеи, необходимо было ещё и демонтировать старые коммуникации. Тем не менее, мы уложились в срок. Работу провели качественно. Теперь наравне со снабжением всех потребителей горячей водой от ЮТС, сможем после проведения наладки подать и отопление для 92% рубцовчан».

Суммарно стоимость проекта по строительству и реконструкции тепловых сетей в Рубцовске оценивается в 806 млн рублей и состоит из двух частей: капитального строительства и техперевооружения. Под капитальным строительством подразумевается, во-первых, создание вывода от Южной тепловой станции и, во-вторых, строительство трубопроводов, объединяющих ранее обособленные южный и северный теплосетевые контуры. Эту часть работ СГК завершила ещё в начале июля.

Следующим этапом работ в Рубцовске станет заполнение обновленной системы и отладка гидравлического режима для обеспечения в каждой точке города надлежащего температурного графика в зимний период. На проведение этих работ энергетикам понадобится порядка 10 дней. Также специалистам предстоит завершить оставшиеся мероприятия по обеспечению гидроизоляции сетей, обратной засыпке и благоустройству. Напомним, отопительный период в Рубцовске традиционно стартует в начале октября. Таким образом, тепло в дома рубцовчан в зоне ответственности СГК будет подано в срок.