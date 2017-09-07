С начала года на Алтай переехали жить свыше 17,4 тысячи человек

Барнаул, , 08:51 — REGNUM Алтайский край стал более популярным у Россиян. Такой вывод можно сделать на основании данных Алтайкрайстата, которые свидетельствуют о том, что в июле 2017 года регион в качестве постоянного места жительства предпочли более 3 тысяч мигрантов, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего же с начала года в край переехали свыше 17,4 тысячи человек, том числе из других регионов России — 12 тысяч человек, из-за пределов страны — 5,4 тысячи человек.

«При этом наблюдается снижение числа выехавших из края в пределах страны: за семь месяцев текущего года их число сократилось на 572 человека», — подчеркивают статистики.

О сохранении положительной международной миграци можно судить по тому, что в январе — июле 2017 года число прибывших из-за пределов России увеличилось (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 3,4%. В том числе, из стран дальнего зарубежья на Алтай прибыло на 13,4% больше мигрантов, из стран ближнего зарубежья — на 2,7%. Международный миграционный прирост за семь месяцев 2017 года составил 508 человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2,7 раза. Вместе с тем, количество выехавших за пределы страны по сравнению с январем — июлем 2016 года снизилось на 2,8%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первое полугодие 2017 года в Алтайский край переехали более 14,3 тыс. человек, в том числе из других регионов России — 9,8 тыс. человек, из-за пределов страны — 4,5 тыс. человек. То, обстоятельство, что в 2016 году из Алтайского края выехало больше людей, чем въехало (82 241 человек против 75 769) губернатор Алтайского края назвал «исторически характерным для региона».

«Наша приграничная и аграрная территория во все времена характеризуется высокой интенсивностью миграционных процессов. Были, разумеется, в истории Алтая периоды, когда сюда приезжали десятки тысяч переселенцев из центральных областей России. В начале 20 века — после реформ Петра Столыпина. В годы Великой Отечественной войны, при эвакуации. В середине 20 века, вследствие государственных решений об освоении целинных и залежных земель <…> В остальное время в крае, как в большинстве восточных российских регионов, отмечается «западный дрейф» миграции», — заметил глава края.

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