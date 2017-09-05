Чума свиней: в Омской области всё плохо, под угрозой другие регионы

Омск, , 17:22 — REGNUM Африканская чума свиней (АЧС) продолжает свирепствовать в Омской области. С июля 2017 года в регионе выявили 28 очагов этого заболевания в 48 населённых пунктах. К 4 сентября уничтожено уже порядка 14,3 тыс. голов свиней. 29 населённых пунктов находятся в зоне карантина. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 сентября, в Сибирском окружном информационном центре.

Ситуацию с распространением АЧС обсудили 5 сентября на совещании в Новосибирске, которое провёл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

По мнению специалистов, в зоне риска находятся граничащие с Омской областью регионы — это Новосибирская и Томская области. Также под угрозой Алтайский край, который тесно сотрудничает с Омской областью.

Ситуацию в Омской области на совещании охарактеризовали как сложную. Ведь, несмотря на принимаемые меры, там до сих пор не удаётся остановить распространение АЧС.

«Ситуация крайне серьёзная, поэтому важно в кратчайшие сроки мобилизовать необходимые силы и организовать оперативное выполнение соответствующих мероприятий», — прокомментировал Сергей Меняйло.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 сентября, в Россельхознадзоре, с 1 августа по 1 сентября 2017 года в России было зафиксировано 62 очага африканской чумы свиней, в том числе по два — в Краснодарском крае и в Нижегородской области, 10 — во Владимирской области, пять — в Волгоградской области, 19 — в Саратовской области, 19 — в Омской области, по одному — в Ивановской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской областях.

Тем временем, власти упомянутых на совещании сибирских регионов отчитываются о мерах для предотвращения АЧС. Например, в Новосибирской области проходят учения по ликвидации очагов чумы свиней. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии, открыта горячая линия по всем вопросам, связанным с этим заболеванием.

В управлении ветеринарии Томской области проинформировали, что в регионе проводится «комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по недопущению инфекции». В частности, власти усилили контроль за соблюдением безвыгульного содержания свиней владельцами; за ввозом свиней, свиноводческой продукции, кормов для свинопоголовья из других регионов РФ и иностранных государств; за соблюдением требований ветеринарно-санитарных правил при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продукции свиноводства.

Об угрозе распространения АЧС известно и властям Алтайского края.

«Учитывая близость неблагополучного региона и наличие тесных хозяйственных связей, существует реальная угроза заноса заболевания на территорию Алтайского края и Республики Алтай», — говорится в сообщении на сайте местного управления Россельхознадзора. Владельцев свиней призывают строго соблюдать ветеринарные правила.

Африканской чумой свиней могут заболеть домашние свиньи и кабаны. По словам специалистов, это заболевание не опасно для людей, однако способно привести к огромному экономическому ущербу и негативным социальным последствиям.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июля в Омской области ввели режим ЧС из-за свиной чумы. Из резервного фонда правительства региона уже выделено 100 млн рублей на компенсационные выплаты тем, у кого были отчуждены свиньи. Размер этих выплат составляет 133 рубля за 1 кг живого веса, 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.

Читайте также: Запреты, проверки, требования: Омская область борется с чумой свиней

Власти Омской области, серьёзно пострадавшей от АЧС, ранее предложили закрепить в федеральном законодательстве предельную численность содержания свиней в личных подсобных хозяйствах.

Читайте также: Омская область предлагает ограничить численность свиней в российских ЛПХ

Не обошлось и без упомянутых выше «социальных последствий». Несколько десятков фермеров в августе вышли на митинг в Омске. Они считают, что их животных массово уничтожают в угоду крупным свиноводческим предприятиям. В ответ начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко заявил, что митинговали в основном не фермеры, а теневые перекупщики, которые «у настоящих крестьян закупали мясо, накручивали цены и на рынке реализовывали». По его словам, разговоры о каких-то «теориях заговора» в связи с АЧС — это абсурд. И сейчас нужно сплотиться и прилагать совместные усилия, чтобы остановить распространение вируса.

Читайте также: Чума свиней в Омской области: митинг против «полного свинства»

Читайте ранее в этом сюжете: Идентификация свиней и миллионы на метро – главное в Омской области