Главы алтайских предприятий СГК поздравили школьников с 1 сентября

Рубцовск, Алтайский край, , 09:49 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) в Барнауле на протяжении многих лет оказывает поддержку городской школе №53, шефом которой с момента основания является Барнаульская ТЭЦ-2. Как сообщили в управлении по внешним связям СГК, в этом году в школе впервые в Алтайском крае создали инженерный класс. Если раньше углублённым изучением данного направления ребята занимались лишь с 8 класса, то с нового учебного эта возможность открывается для первоклассников. Директор теплоэлектростанции Александр Лукьянов поздравил учеников и учителей с Днем знаний и вручил сертификат на приобретение оборудования для класса экологии.

«Из года в год Сибирская генерирующая компания поддерживает школу и создает условия для развития потенциала учеников. В первой половине года мы выделили 750 тысяч рублей на создание класса экологии. В этом современном классе можно также углубленно изучать химию, биологию и географию. В этот праздничной день, в Год экологии, мы решили преподнести школе еще один подарок — сертификат на приобретение дополнительного оборудования, позволяющего заниматься экологическими исследованиями», — отметил в своем выступлении директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Александр Лукьянов.

Кроме того, представитель компании вручил персональные благодарственные письма ребятам, которые стали победителями конкурса научно-технических творчества и этим летом побывали в летней школе МГУ «Ланат», организованной СГК и фондом Андрея Мельниченко. Также в торжественной линейке приняли участие начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Барнаулу Александр Добровольский, доктор технических наук, профессор кафедры электрификации, производства и быта АлтГТУ им. И.И. Ползунова Николай Воробьёв и другие почетные гости.

В отличие от Барнаула, сотрудничество со школами Рубцовска началось сравнительно недавно, но положительные результаты уже есть. В этом году сразу два ученика лицея «Эрудит», Данил Панов и Софья Воронкова, стали победителями конкурса научно-технического творчества и побывали в летней школе «Ланат».

Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК, на линейке, посвященной Дню знаний, вручил ребятам благодарственные письма. В своем выступлении руководитель похвалили их за достигнутые успехи, поздравил всех присутствующих с началом учебного года, а также обратился с напутствием к школьникам:

«В этом, юбилейном для нашего города и в целом Алтайского края году, Сибирская генерирующая компания взяла на себя дополнительные обязательства по проведению ремонтных работ, вводу нового оборудования. И кроме нас есть предприятия, которые трудовыми свершениями, добрыми делами отпраздновали эти знаменательные даты. Мне хочется пожелать, чтобы и вы в этом году учились с удвоенной силой, достигали высоких результатов в спорте, творчестве. Ведь успех нашего любимого города, края начинается с побед и свершений его жителей. Пусть новый учебный год будет для вас ярким, интересным и радостным, а мы, энергетики, позаботимся о том, чтобы и дома, и в образовательных учреждениях вам было комфортно и тепло».