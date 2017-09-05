В Алтайском крае собрали второй миллион тонн зерна, но выгодного сбыта нет

Барнаул, , 06:47 — REGNUM Алтайские аграрии намолотили 2 миллиона 211 тысяч тонн зерна. Как сообщает министерство сельского хозяйства Алтайского края, по состоянию на 4 сентября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади миллион 460 тысяч гектаров, что составляет40% от общей посевной площади. Яровую пшеницу обмолотили с 419 тысяч гектаров (22% от площади сева). Более интенсивно уборочная кампания проходит в в Зональном, Кытмановском, Косихинском, Петропавловском, Смоленском, Третьяковском и Троицком районах, где на сегодняшний день убрано более 50% урожая.

Хозяйство «Горизонт» Михайловского района уже завершило уборку основных зерновых и зернобобовых культур. На площади более 2300 гектаров были посеяны озимые (получено по 22 центнера с гектара), яровая пшеница (по 15,5 центнера) и чечевица (по 16 центнеров).

Столь оперативно провести уборку основных зерновых и зернобобовых позволила не только погода, но и техническая обеспеченность.

«Благодаря приобретению новой техники уборку мы начали раньше традиционных сроков. Практически все поля убирали методом раздельного комбайнирования. Обмолот основных площадей зерновых уже провели. Осталось несколько сотен гектаров гречихи. Ее мы уже скосили и дней через десять будем молотить», — пояснил руководитель предприятия Виктор Дафт.

Обмолот зерновых завершило и кооперативное хозяйство «Алтай» Завьяловского раойона. Урожайность в среднем составила порядка 30 центнеров с гектара. Из новшеств в хозяйстве — строительство современного зерносушильного комплекса, куда было вложено порядка 30 млн рублей.

«За день пять комбайнов намолотили 800 тонн пшеницы. На старом мехтоке этот объем обрабатывался бы 2 недели. На новом эти работы возможно выполнить за один световой день», — отметил руководитель предприятия Алексей Горбик.

Напомним, по прогнозам, озвученным недавно губернатором Алтайского края Александром Карлиным, «урожай зерна в этом году будет не ниже среднемноголетнего, и законных оснований называть этот год неблагоприятным у крестьян не будет».

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Вместе с тем, из-за большой влаги, тепла и сильных ветров во многих хозяйствах полёг хлеб. Поэтому значительную часть полей приходится убирать раздельным способом. Во многом в решении возникшей проблемы поможет курс техническое перевооружение. Известно, что на на начало августа 2017 года алтайскими хозяйствами закуплено 60 современных высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, 120 высокоскоростных самоходных косилок. Но если вопрос первого технологического этапа при уборке косовицы способны решить современные жатки, то с политикой элеваторов, похоже, справляться пока некому.

Зерновые интервенции, на которые продолжают надеяться аграрии, похоже не будут объявлены (сказывается кризис перепроизводства), а перекупщики заняли сейчас выжидательную позицию и не принимают зерно в надежде таким образом еще больше снизить его цену. Сейчас тонну пшеницы 3 класса можно продать, максимум, за 8300 рублей, тогда как в 2016 году её покупали по цене 10 500 рублей за тонну.

«Думаю, скоро и цен 7000 рублей за тонну не увидим. Ячмень сейчас стоит порядка 5000 рублей за тонну. Из-за перепроизводства чечевицы в прошлом году в этом сезоне её покупают по 20 000 рублей за тонну, хотя в прошлом она стоила 30 000−35 000 рублей в уборку. И так по всем основным культурам», — пояснял ранее генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

Как уже сообщало ИА REGNUM, одним из немногих предприятий, рассчитывающийся с крестьянами за зерно нового урожая, является Ребрихинский элеватор. И аграрии вынуждены сутками стоять в очереди, чтобы сдать зерно.

По словам главного инженера ООО «АлтайЗерноКомплекс» (компания, входящая в структуру холдинга «Юг Сибири») Дмитрия Нагаева, больше 40 машин в день предприятия принять не в состоянии.

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