Курортный сбор — преждевременная инициатива: АТОР

Москва, , 09:59 — REGNUM Туристический бизнес считает курортный сбор преждевременной инициативой, которая, во-первых, грозит оттоком организованных туристов, а во-вторых, их «перетеканием» в частный сектор, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Особенно это касается регионов с пляжным отдыхом — Крыма и Краснодарского края, где аренда частного жилья в сезон по-прежнему популярна, отметили в АТОР.

По мнению экспертов, окончательно понять эффект курортного сбора можно будет лишь спустя, как минимум, год эксперимента.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в регионах инициативу курортного сбора воспринимают по-разному.

«Мы говорили с мэрами городов в Минводах, четыре города, куда люди приезжают исключительно на лечение, и где с мая с них будут взимать этот сбор. Мэры ждут этого сбора, как манны небесной, потому что других денег нет у города, чтобы развивать свой курорт», — пояснила Ломидзе.

«Посмотрим, кто окажется прав, приведет ли это к снижению спроса. Но пока, по-моему, от этого выигрывает только частный сектор», — считает она.

Четырем российским регионам (Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край и Крым) на определении возможных сумм и других условий взимания курортного сбора осталось четыре месяца.

Не позднее 1 декабря эти регионы, участвующие в этом эксперименте, должны принять законы о введении нового налога.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента. Законопроект предлагает установить с 1 января 2018 года курортный сбор в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

Предлагается обязать граждан, посещающих регионы-участники эксперимента, уплачивать курортный сбор — до 50 до 100 рублей за сутки пребывания.

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