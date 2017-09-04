Алтайтурцентр: «Курортный сбор – это благодарность туристов»

Белокуриха, Алтайский край, , 07:16 — REGNUM Совет при управлении по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края одобрил законопроект «О плате за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае», в соответствии с которым с мая 2018 года в городе-курорте Белокуриха начнет взиматься курортный сбор. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Как пояснил начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, список объектов инфраструктуры, которые должны будут строиться, реконструироваться или содержаться за счет средств, полученных от курортного сбора, предоставит администрация Белокурихи.

«Список таких объектов ограничен. Это значит, что полученные средства пойдут только на курортную инфраструктуру: элементы благоустройства, малые архитектурные формы, тротуары, терренкуры, их оформление и содержание», — пояснил чиновник.

Для того, чтобы сделать систему сбора максимально прозрачной, в Алтайском крае планируется создать общественный совет, который будет участвовать в определении направлений трат курортного сбора и осуществлять дополнительный контроль над этим процессом.

«Курортный сбор — это благодарность туристов, принесенная территории. Приезжая в Белокуриху, мы видим чистые, ухоженные улицы и природные объекты и не задумываемся, на чем это держится. Именно на поддержание чистоты и дальнейшее развитие курортной инфраструктуры будут направлены средства курортного сбора», — полагает директор КГБУ «Алтайтурцентр» Татьяна Сажаева.

По поводу высказываемых опасений о том, что взимание курортного сбора снизит туристический поток, Юрий Захаров отметил, что его размер предлагается ограничить в пределах 30 рублей за сутки в 2018 году и 50 рублей в последующие годы, что составляет менее 1% от средней стоимости путевки.

«Не думаю, что такая сума окажет негативного воздействия на текущий поток туристов в городе-курорте», — подчеркнул он.

Напомним, закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, был подписан президентом РФ в конце июля 2017 года. Теперь региональным законодателям предстоит определиться с размером, механизмом взимания и территориями, на которых этот курортный сбор будет действовать.

На Алтае нововведение будет действовать только в Белокурихе. По итогам недавнего опроса «Куда потратить курортный сбор?», большинство респондентов ответили, что средства, поученные от курортного сбора, стоит направить на благоустройство пешеходной зоны гостевого маршрута (формирование пешеходной зоны, обустройство велосипедных дорожек).

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