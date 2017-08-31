Алтайский бизнес вышел на миллиардный оборот

Барнаул, , 03:31 — REGNUM Данные Алтайкрайстата за январь — июнь 2017 года свидетельствуют об улучшении экономического положения средних организаций Алтайского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Оборот таких предприятий составил 36,5 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В сельском хозяйстве этот показатель увеличился на 5,7%, в обрабатывающих производствах — на 8,9%, в добыче полезных ископаемых — в 1,5 раза, в торговле — на 10%, в транспортировке и хранении — в 1,8 раза.

Наибольший рост объемов отгруженной продукции наблюдался в пищевой перерабатывающей промышленности (на 6,1%), производстве напитков (на 20,2%), химических веществ (в 1,4 раза), резиновых и пластмассовых изделий (в 1,6 раза), автотранспортных средств и оборудования (на 8,4%), прочих готовых изделий (в 1,3 раза).

Напомним, в сфере промышленного производства работает более 130 средних организаций Алтайского края, из них более 100 — в сфере обрабатывающих производств. Объем произведенной продукции в обрабатывающей промышленности составил около 14 млрд рублей, что на 12,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также рост оборота отмечен в торгующих средних организациях (на 10,8%). По итогам 1 полугодия 2017 года он достиг 2,3 млрд рублей. Оборот общественного питания вырос в январе — июне 2017 года в 4,7 раза.

В целом за 6 месяцев 2017 года средними организациями, где в настоящее время трудится 24,8 тыс. человек, инвестировано 2,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах в 1,8 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, заработная плата за этот период выросла на 12,6% и составила 20,2 тыс. рублей. Ее наибольший прирост отмечен в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, торговле, строительстве, транспортировке и хранении, в сфере операций с недвижимым имуществом, в области информации и связи, здравоохранения и предоставления услуг, профессиональной, научной и технической деятельности, в сфере финансов и страхования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, порядка 70% крупных и средних предприятий Алтайского края относится к прибыльным. Больше всего таковых работает в сфере сельского хозяйства (доля прибыльных предприятий составила 93,1%), пищевой и перерабатывающей промышленности (77,8%), производстве резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования (85,7%).

По доле прибыльных организаций регион занимает 3 место среди субъектов Сибирского федерального округа.

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