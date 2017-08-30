Цена на бензин в Алтайском крае — одна из минимальных в России

Барнаул, , 14:46 — REGNUM Росстат опубликовал общие усредненные потребительские цены на бензин в городах России. Анализ показывает, что за неделю с 14 по 20 августа 2017 года рост цен зарегистрирован в 18 центрах субъектов Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Более всего цены на него увеличились в Ставрополе — на 0,3%, в Челябинске и Южно-Сахалинске — на 0,2%. В Барнауле напротив, зарегистрировано небольшое снижение средних розничных цен на все виды топлива.

«С 7 по 14 августа средняя потребительская стоимость дизельного топлива снизилась на 0,2%, бензина — на 0,1%. По состоянию на 21 августа, стоимость бензина марки Аи-95 составила 37,91 рубля за литр», — отмечают в Алтайкрайстате.

Известно, что в столице Алтайского края усредненная потребительская цена бензина составляет сейчас 36,63 рубля за литр, тогда как в целом по стране — 38,20 рубля за литр, по Сибирскому федеральному округу — 37 рублей за литр.

Ранее Алтайкрайстат сообщал о том, что Алтайский край вошел в пятерку регионов России с минимальными ценами. Судя по данным Росстата за июль 2017 года, к таковым также относятся Чечня, где средняя цена бензина сотавляет 35,64 руб. за литр, Калужская область (36,4 рубля), Республика Алтай (36,33 рубля), Хакассия (36,41 рубля) и Омская область (36,41).

Как уже сообщало ИА REGNUM, стабильными цены на газомоторное топливо в Алтайском крае были и в середине весны 2017 года. Произошедшее сейчас снижение можно считать сезонным: на Алтае сейчас — разгар уборочной страды.

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