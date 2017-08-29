СГК смонтировала трубопровод горячего водоснабжения в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 11:42 — REGNUM В настоящее время специалисты монтируют на трубопроводе врезки для подключения потребителей. Как сообщили в управлении по внешним связям СГК, основной акцент сделан на выполнении врезок на трубопроводах большого диаметра — их всего 28. После выполнения этого этапа работы, СГК подаст рубцовчанам горячую воду, в том числе, у компании появится возможность снабжать ресурсом потребителей Рубцовской ТЭЦ.

«Гидропневматическая промывка участка теплосети от проспекта Рубцовского до улицы Урицкого протяженностью 4,3 км проведена и, согласно результатам лабораторных анализов качества воды, проведена успешно, — говорит заместитель директора рубцовского подразделения СГК Олег Семеньков. — В случае с системой горячего водоснабжения Рубцовска, где потребители получают ресурс непосредственно со станции, соблюсти все нормы и подать действительно качественный ресурс очень важная задача».

Ранее энергетики уже промыли и подготовили к работе участок трубопровода по улице Карла Маркса от ЮТС до проспекта Рубцовского протяженностью 1200 метров. Цель этих работ — очистка внутренней поверхности трубопроводов от случайно попавших в них во время строительства мусора, песка, грязи. Работы специалисты СГК проводили до полного осветления промывочной воды и соответствия ее качества СанПиНу. Состав и прозрачность воды определялся лабораторным анализом под контролем санитарно-эпидемиологической службы. Трубопроводы отопления также подвергнутся этой процедуре.