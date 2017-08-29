СГК: Работы на сетях в Рубцовске вышли на финишную прямую

Рубцовск, Алтайский край, , 09:57 — REGNUM Директор дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании (СГК) Игорь Максимов побывал 25 августа с рабочим визитом в городе Рубцовске (Алтайский край). Он оценил ход реализации масштабного проекта энергохолдинга по строительству и техническому перевооружению магистральных тепловых сетей и встретился с представителями Общественного совета по контролю за реализацией проекта.

«Работы на сетях в Рубцовске вышли на финишную прямую. Мы идём к финалу реализации большого проекта. Что касается основной технической части, то ее мы закончим в течение ближайших полутора недель. Все стыки будут сварены. Дальше останется благоустройство, обустройство тепловых камер, площадок и так далее, — заявил Игорь Максимов. — Как в любом большом деле, без недостатков не обходится, но все замечания будут устраняться. Мы не только словом будем наказывать, но и рублем».

Как сообщает управление по внешним связям СГК, Максимов отметил, что качество и сроки проведения всех работ по благоустройству будут тщательно проконтролированы. При этом многое будет зависеть от погодных условий: укладывать новый асфальт в дождь и снег энергетики не планируют, опасаясь за срок его службы, но черновое благоустройство будет проведено обязательно. Соответственно, завершающий этап данных работ будет выполнен с наступлением подходящих погодных условий.

Также в рамках визита Игорь Максимов встретился с представителями Общественного совета по контролю за реализацией рубцовского проекта СГК. Больше всего неравнодушных горожан интересовали сроки восстановления горячего водоснабжения, а также вопрос озеленения города, так как при проведении работ энергетики были вынуждены убрать некоторые деревья. «Трубопровод горячей воды практически смонтирован, следующим этапом станет его промывка и после этого мы сможем подавать ресурс с Южной тепловой станции на весь город. Произойдёт это в ближайшую неделю, — отметил он. — Что касается озеленения, то в этой части мы ведём работу по определению участков, где можно высадить деревья».

Игорь Максимов отметил, что участки для озеленения, предложенные общественниками, рассматриваются, однако окончательное решение будет зависеть от оценки стоимости реализации предложения. По его словам, СГК вкладывает серьёзные средства в строительство сетей и реконструкцию ЮТС, и брать дополнительные обязательства по реализации комплексных проектов по благоустройству парковых зон сейчас нецелесообразно. Тем не менее, заявленные ранее объемы благоустройства будут выполнены. Соответственно, и новые молодые деревья взамен старых будут обязательно высажены.