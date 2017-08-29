На Алтае объем инвестиций в основной капитал вырос на 8,6%

Барнаул, , 11:41 — REGNUM Инвестиционная активность в Алтайском крае демонстрирует рост. По данным Алтайкрайстата, объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2017 года составил 25,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,6% больше, чем в январе — июне 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Львиная доля всех средств направлена на обновление машин, оборудования, включая производственный и хозяйственный инвентарь (42,1% общего объема инвестиций), зданий (кроме жилых) и сооружений (35,6%). На строительство, модернизацию жилых зданий и помещений направлено более 4,3 млрд. рублей. Объем капитальных вложений крупных и средних организаций за этот же период превысил 14 млрд. рублей, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Основным источником инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций являются собственные средства (59,7% от общего объема инвестиций), их доля по сравнению с январем — июнем 2016 года возросла на 7,1 процентного пункта. Внебюджетные инвестиции составляют около 85% общего объема капитальных вложений», — поясняют в Алтайкрайстате.

О положительной динамике капитальных вложений в реальном секторе экономики можно судить по тому, что в сельском хозяйстве объем инвестиций вырос в сопоставимых ценах в 1,3 раза, в строительстве — в 5,2 раза, в обрабатывающих производствах — на 2,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром — на 26,8%, в водоснабжении и водоотведении — на 12,6%. Крупные и средние промышленные предприятия инвестировали более 4,3 млрд. рублей, сельхозорганизации — более 2 млрд. рублей.

Напомним, в 2016 году общий объем инвестиций в основной капитал в промышленности и энергетике Алтайского края превысил 12,5 млрд. рублей, что на 9,6% больше вложений предшествующего года.

«Несмотря на серьезные вызовы — глобальные политические изменения, стихийные бедствия и жесткую экономию бюджета, экономическая ситуация в нашем крае характеризуется как устойчивая. За последние 10 лет валовый региональный продукт вырос в 1,4 раза (по России — в 1,3). Кризисные явления на макроуровне не остановили положительную динамику показателей основных секторов экономики края в 2014—2016 годах», — заявил недавно губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по динамике капитальных вложений Алтайский край входит в ТОП-20 российских субъектов (четвертое место среди регионов Сибири).

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