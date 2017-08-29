На Алтае сборы первоклашки в школу обойдутся в ползарплаты

Барнаул, , 07:37 — REGNUM Август для родителей алтайских первоклашек стал весьма разорительным. Даже по самым скромным подсчётам, произведенным при помощи сравнивающих интернет-сервисов, траты составят порядка 12 тыс. рублей, тогда как средняя зарплата в регионе составляет чуть более 22 тысяч рублей. И это не считая самых глобальных трат — на мебель. Ведь первокласснику понадобятся стол, стул, книжная полка и настольная лампа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, покупая парадную форму, пару комплектов повседневной одежды, форму для физкультуры, сменную обувь и мешок для нее, придется потратить около 7 тыс. рублей. Еще в около 2,5−3 тысяч обойдётся школьный ранец. Порядка 2 тысяч уйдет на канцелярские принадлежности и букет учителю.

Для тех семей, которые не в состоянии потянуть такую сумму, в Алтайском крае ежегодно проводят межведомственную акцию «Соберем детей в школу». В этом году, по данным краевого министерства образования, администрации 20 муниципальных районов и 5 городских округов выделили более 1,4 млн рублей. Еще 1,6 млн рублей на приобретение одежды, обуви и канцелярских товаров предоставили спонсоры. Помощь оказана более 17 тысячам детей из наиболее нуждающихся семей.

В целом 1 сентября за парты сядут 260 тысяч алтайских школьников. Это на 7 тысяч больше, чем в прошлом учебном году. В первый класс придут 30 тысяч ребятишек (на 350 человек больше, чем 1 сентября 2016 года).

Известно, что капитальный ремонт удалось провести в 31 школе. Также в День знаний откроются три новых средних учебных заведения: одно — в Барнауле и еще два — в сельской местности. В дальнейшем в рамках государственной программы создания новых мест в школах до 2025 года в регионе будет построено порядка 10 школ.

«Как всегда, 1 сентября будет в Алтайском крае хорошим оптимистичным праздником. Будут праздновать дети, их родители, педагогические коллективы. День знаний в Алтайском крае пройдет на высоком организационном уровне. Я в этом уверен», — подчеркнул губернатор Александр Карлин в ходе состоявшегося накануне селекторного совещания, которое провел российский премьер Дмитрий Медведев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году за школьные парты в России сядет 15,5 млн школьников, это почти на 1 млн больше, чем год назад. Из них 1,8 млн детей пойдут в первый класс. В этом году первоклассников тоже будет больше, чем в прошлом, на 100 тыс. человек.

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