Ни пройти, ни проехать: 142 км «убитых» дорог выявили в Барнауле

Барнаул, , 08:23 — REGNUM За полгода работы работы проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на интерактивную карту (dorogi-onf.ru) было добавлено 21,4 тыс. дорог, что составляет 21,5 тыс. км. Жители Барнаула — столицы Алтайского края — за это время отметили 152 дорожных участков общей протяжённостью 142 км, но только 51 из них вошел в план ремонта 2017 года. Отремонтировано и того меньше — всего 11, передает корреспондент ИА REGNUM.

И по сей день горожане добавляют новую информацию, свидетельствующую о неудовлетворительном состоянии дорог.

«Практически не проезжая улица. Пешком еще хуже», — написал один из участников акции об участке на улице Веховского.

Об ужасающем состоянии Центрального проезда в барнаульском поселке Ягодное известил Сергей N.:

«Вода в озёрах на дороге «зацвела», так как стоит всё лето. Запах и санитарное состояние ужасные», — поделился проблемой барнаулец.

Аналогичная история описана и в случае со100-метровым участком дороги по ул. Багряная.

«Каждый раз приходит отписка, что денег нет и обещание включить в план ремонта на следующий год. После каждого дождя у нас появляются озера, глубина которых 30−40 см. Затруднительно даже проехать на автомобиле, не то что пройти пешком. Дорога общего пользования как для легкового, так и для грузового транспорта, сквозная через весь поселок, находится на балансе района», — отмечает Майя N.

«Убитую» дорогу на проспекте Коммунаров обнаружила Марина N.:

«Дорога узкая, имеются выбоины мешающие движению, для их объезда приходиться выезжать на полосу встречного движения, что может создать аварийную ситуацию».

Автомобилисты по-прежнему объезжают «воронки» при съезде с ул. Малахова на Малый Павловский проезд, где можно хоронить бутылки. А остатки асфальта на улице Заринская горожане все ещё пытаются восстановить самостоятельно, заливая ямы бетоном.

Читайте также: В дорожных ямах Барнаула можно «хоронить» бутылки

Только за август проект ОНФ пополнился 25 сообщениями барнаульцев. Как известно, накануне эта тема обсуждалась на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», который проходит в Крыму.

Читайте также: Начала работу смена ОНФ для молодых журналистов на форуме «Таврида» в Крыму

«Благодаря активности людей, оставляющих свои голоса за дороги на сайте проекта, во многих регионах удалось включить в планы ремонта участки дорог, действительно в этом нуждающиеся», — напомнил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», — депутат Госдумы Александр Васильев.

Напомним, взаимодействие властей и граждан по вопросам дорожного ремонта проверялось и в ходе недавнего визита дорожной инспекции ОНФ в Алтайский край. Её активисты отмечали, что в регионе учитывают мнения граждан при выборе дорог, которые будут ремонтироваться.

Общий объем средств дорожного фонда Алтайского края в 2017 году составляет 9 млрд. 233 млн. рублей (больше прошлого года на 101 млн. рублей), в том числе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» поступило 637,5 млн. рублей, на строительство дорог по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий — 218 млн. рублей.

Всего течение 2017 года работы будут проведены на 161 объекте. В частности, предстоит осуществить строительство, реконструкцию и ремонт 460 км автодорог, 28 мостов, 60,7 км улиц. С учетом средств, выделенных на ремонт и содержание федеральных дорог, сумма финансирования дорожной отрасли Алтайского края составит в текущем году 12,3 млрд. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках поручений Президента РФ по удвоению объемов работ в дорожной отрасли в Алтайском крае за прошедшие годы построены новые и реконструированы действующие дороги общей протяженностью 257,7 км. С 2012 по 2017 год из краевого бюджета в региональный дорожный фонд выделено 41,4 млрд. рублей, на эти средства отремонтировано (в том числе капитально), построено и реконструировано 3014 километров автодорог и 162 мостовых сооружения.

На автомобильных дорогах федерального значения за этот же период освоено около 12 млрд. рублей из средств федерального бюджета. Было реконструировано, отремонтировано (в том числе капитально) 791,4 километра дорог и пять мостовых сооружений. Таким образом, за шесть лет в развитие дорожной сети края вложена колоссальная сумма — 53,4 млрд. рублей.