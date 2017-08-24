Сибирская генерирующая компания помогает благоустроить сквер в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 12:59 — REGNUM Сквер, расположенный в центре города, долгое время должным образом не содержался и успел зарасти сорняками, отметили в управлении по внешним связям СГК. Сейчас работами по его восстановлению занялись активисты из числа горожан. В ближайшее время они намерены превратить зеленый уголок в знаковое место для всех рубцовчан, восстановить имеющиеся здесь памятники, высадить новые деревья.

«На наш призыв привести в порядок одно из знаковых мест Рубцовска откликается достаточно большое количество людей, — рассказал инициатор проведения работ в сквере Алексей Костюк. — Нам приятно, что и энергетики не остались в стороне, смогли оказать посильную помощь и приняли участие в этом важном деле.

Волонтеры «Зеленой дружины» проделали довольно большой объем работ: вырезали дикорастущие кустарники, расчистили территорию от мусора и веток, выкорчевали корни деревьев, выпилили старые, ставшие уже хрупкими и опасными для прохожих, тополя».

«На мой взгляд, выйти и навести порядок в родном городе — это самый простой гражданский поступок, который под силу сделать каждому рубцовчанину, — уверен заместитель директора рубцовского подразделения СГК Олег Семеньков. — Принимая участие в подобных мероприятиях, мы руководствуемся желанием сделать свой город уютнее, будем рады, если в дальнейшем к нам присоединятся и другие жители города. Ведь только конкретными делами и поступками можно сделать жизнь лучше».