В Рубцовске завершает сезон всероссийский студенческий строительный отряд

Рубцовск, Алтайский край, , 08:14 — REGNUM Всероссийский студенческий строительный отряд «Альтернатива», созданный по инициативе Сибирской генерирующей компании, завершает свой трудовой сезон в городе Рубцовске Алтайского края. 18 молодых студентов-энергетиков со всей России помогали старшим коллегам реализовывать масштабный проект по модернизации теплоэнергетического комплекса Рубцовска.

Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании, перед отъездом стройотрядовцы встретились с директором алтайского филиала компании Игорем Лузановым. «Вы, как спецназ, группа быстрого реагирования — вас оперативно отправляли туда, где требовалась помощь, и вы с этим отлично справлялись. Когда идешь по объектам, то тут, то там — синие каски. Всегда заняты работой, — заявил он, обращаясь к студентам. — Почти два месяца вы трудились для Рубцовска, и сегодня можно с уверенностью можно сказать — после окончания реализации всего проекта этот город будет согревать частица вашего тепла. Нам очень приятно, что вы откликнулись на наш призыв и приехали со всех уголков страны. Ваша помощь оказалась очень ценной».

Лузанов отметил, что ребятам будут рады на объектах энергохолдинга в любом городе присутствия в качестве практикантов, так и сотрудников, ведь они уже получили неоценимый опыт работы, которым может похвастаться не каждый. «Когда нас собирали сюда, то не очень верилось, что мы сможем научиться чему-то новому, а на деле новым и незнакомым оказалось практически все, — рассказал командир отряда Артем Абкадыров, приехавший на Алтай из Казани. — Мы были удивлены тому, насколько ответственно здесь подходят к организации работы, охране труда. Конечно немаловажным оказалось то, что для нас были созданы комфортные условия проживания и отдыха. Наверное, это и есть один из показателей серьезности и надежности всей компании в целом».

В заключении встречи Игорь Лузанов вручил каждому бойцу благодарственные письма и памятные подарки от компании. А ребята, в свою очередь, поблагодарили Игоря Лузанова за оказанное доверие и спели свою авторскую песню о рубцовском стройотряде.

Напомним, что на протяжении полутора месяцев 18 студентов энергетических специальностей 10 ведущих вузов России трудятся на монтаже новых котлов Южной тепловой станции и перекладке теплосетей города Рубцовска.