Энергетики возвращают в алтайский Рубцовск горячую воду

Рубцовск, Алтайский край, , 13:52 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) завершает монтаж магистральных трубопроводов горячего водоснабжения в Рубцовске и текущие ремонтные работы на тепловых сетях. Как сообщает управление по внешним связям СГК, на время устранения порывов на теплосетях и проведения их техперевооружения энергетики были вынуждены временно ограничить подачу ресурса в дома части рубцовчан, проживающих в контуре Южной тепловой станции. Горячую воду начали подавать сегодня утром, 18 августа. Этому предшествовала обязательная процедура промывки и дезинфекции нового трубопровода.

Как сообщили сегодня после заседания оперативного штаба по контролю за реализацией проекта модернизации системы теплоснабжения Рубцовска, первыми горячее водоснабжение получили потребители на участке от ЮТС до проспекта Рубцовского. Горячая вода появилась в 23 многоквартирных домах, трех детских дошкольных учреждениях и четырех административных зданиях. Магистраль на этом участке уже промыта — очищена от случайно попавших в нее во время строительства мусора, грязи и песка. Качество проведенных работ подтверждено лабораторными исследованиями. Подрядная организация выполнила необходимые врезки на трубопровод для подключения потребителей.

Представители оперативного штаба рассказали, что следующим этапом станет гидропневматическая промывка магистрального трубопровода горячего водоснабжения в границах проспекта Рубцовского и улицы Урицкого протяженностью порядка 4,5 км. После в оперативном порядке будут сделаны врезки для подвода горячей воды непосредственно к домам, и начнется запуск ресурса.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время оставшиеся работы на магистрали горячего водоснабжения будут выполнены, и все потребители после вынужденного перерыва вновь получат горячую воду», — говорит директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов.