СГК заменит участок магистрального трубопровода в Барнауле

Барнаул, , 13:47 — REGNUM Энергетики Барнаульской тепломагистральной компании в выходные дни 19 и 20 августа заменят участок магистрального трубопровода на перекрестке улиц Попова и Балтийская в Барнауле. Для проведения работ потребуется ввести временное ограничение движения автотранспорта.

Ограничение движения транспорта будет введено с 20:00 по местному времени 18 августа до 20:00 по местному времени 20 августа на перекрестке улиц Попова и Балтийская в сторону улицы Сиреневой. За это время ремонтная бригада проведет работы по замене участка магистрального трубопровода диаметром 820 мм протяженностью 40 метров и замену железобетонных конструкций трассы.

«Ремонтная кампания на магистральных сетях в Барнауле в этом году довольно масштабна. Суммарно мы переложим более 2 км трубопроводов большого диаметра, — сообщил главный инженер БТМК Сергей Климов. — Что касается капитального ремонта магистрали на Попова, то начали мы его еще в прошлом году и в этом продолжаем. Это важная работа, так как нагрузка на коммуникации в этом районе города постоянно растет из-за строительства новых микрорайонов. Помимо комфортного современного жилья горожане должны быть обеспечены надежной и качественной услугой теплоснабжения, а это уже наша обязанность.

После перекладки коммуникаций будут проведены черновые работы по восстановлению дорожного покрытия. Затем благоустройство будет осуществлено в полном объеме.

Энергетики приносят извинения горожанам за временные неудобства.